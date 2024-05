Magyar Nemzet

Építészeti államtitkár: már holnap elindulhat a Pázmány Campus építése

Bármi történjék is, 2027 szep­temberében elindul az oktatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nemzeti Múzeum mögött építendő új campusán; akár holnap elkezdődhetnek a területen a bontási munkák - mondta Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a Magyar Nemzetnek pénteken.



A lap emlékeztetett rá, hogy már jó ideje folyamatban van a Pázmány Campus beruházásának tervezése, előkészítése, a múlt év végére pedig megszerezték a bontási és az építési engedélyeket is, ennek értelmében megkezdődhettek volna a munkálatok, azonban a VIII. kerületi önkormányzat minden jogi lehetőségét kihasználva próbálta megakadályozni a beruházás megkezdését. A józsefvárosi önkormányzat tavaly év végén helyi védettséget rendelt el a különböző épületekre, később változtatási tilalmat, amit azonban a Kúria a napokban jogszerűtlennek nyilvánított, így minden akadály elhárult a bontási és az építési munkálatok megkezdése elől - idézték fel.



Az államtitkár kijelentette, a döntések értelmében akár holnap elkezdődhet a bontás, emellett folytatják a társadalmi egyeztetést arról, hogy a helyiek milyen kapcsolódó beruházásokat, felújításokat szeretnének látni a Pázmány Campus környezetében. A VIII. kerületi önkormányzat által szervezett közmeghallgatáson kétszer is jelen voltak, jövő héten pedig újra találkozik a kerületi lakókkal - jelezte Lánszki Regő. Közölte, egyeztetésük arról szól, hogy a beruházással együtt milyen kerületi fejlesztéseket végezzenek el.



Az államtitkár kitért arra, a meghallgatások alkalmával nem fognak vitát folytatni a beruházásról, mostanra ugyanis eldöntött kérdéssé vált, hogy ezen a területen fog megépülni az új campus; az egyetem Palotanegyedbe költöztetését az önkormányzat is támogatta, mivel ezzel új színfolttal gazdagodik Józsefváros.



Lánszki Regő megjegyezte, a beruházást ellenzők csoportja azt firtatja, hogy az egyetem új campusának miért kell csaknem 50 ezer négyzetméteresnek lennie, véleményük szerint a területen csupán 20-30 ezer négyzetméteres komplexumot kellene építeni, a többi részen pedig parkot és rekreációs tevékenységre alkalmas tereket létrehozni. Az építészeti államtitkár szerint azonban egy kisebb méretű campus nem lenne képes arra, hogy a kor elvárásainak megfelelően működjön, a parkok, közösségi terek kialakítása pedig eleve része a terveknek.



Azzal kapcsolatban, hogy az építkezés terveit a józsefvárosi önkormányzat és több civil szervezet is műemlékrombolásnak minősítette, Lánszki Regő azt mondta, a területen egy sok épületből álló tömb helyezkedik el, amelyben több palota és a Magyar Rádió egykori épülete is megtalálható, ezek állapota már évtizedek óta folyamatosan romlik, kihasználatlanul és gazdátlanul állnak. Az igazi műemlékvédelem az értékkel bíró épületeket felkarolja, és olyan egységbe integrálja, amitől ezek nem csupán megújulnak, hanem hosszú távon fenntarthatóvá válnak - fogalmazott az államtitkár.

A Magyar Rádió épületét, illetve a Pagodát az évtizedek során számtalanszor átalakították, amivel elveszítették az eredeti jellegüket, sok esetben pedig olyan anyagokat is felhasználtak a felújítások során, amelyek károsak az egészségre - mutatott rá Lánszki Regő. Hozzáfűzte, ezek helyére fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő épületcsoportot és közparkot képzelnek el.