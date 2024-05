Voks24

Ivartalanítási program és egy állatvédelmi központ kialakítása is szerepel Vitézy Dávid programjában

Átfogó ivartalanítási program, egy új állatvédelmi központ kialakítása, éjjel-nappal hívható állatvédelmi járőrszolgálat és legalább két, huszonnégy órában nyitva tartó állatorvosi ügyelet létesítése is szerepel Vitézy Dávid programjában.



Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt a 101 pontból álló programjában önálló fejezetben foglalta össze az állatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb és legsürgetőbb fővárosi teendőket, amelyekről Instagram-oldalán is posztolt - közölte Vitézy Dávid sajtóirodája szerdán az MTI-vel.



Az Állatbarát Budapest program főbb elemei között szerepel az állatvédelmi szervezetekkel és a budapesti állatorvosokkal összefogva egy átfogó ivartalanítási program elindítása és egy új állatvédelmi központ kialakítása, amellyel növelnék a budapesti állatmenhely-kapacitást. Ezenkívül a fővárosban legalább két helyszínen biztosítani kívánnak éjjel-nappali állatorvosi ügyeletet, ahol díjmentesen fogadják az ellátásra szoruló talált állatokat, valamint a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság berkein belül éjjel-nappal hívható állatvédelmi járőrszolgálatot is létesítenének.



"Nekem nagyon fontos lenne, hogy az állatvédelemben Budapest az egész országnak példát tudjon mutatni" - hangsúlyozza a videóban Vitézy Dávid.