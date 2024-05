Május 1.

Bakos Bernadett: az állam nem becsüli meg a dolgozóit

A közszféra számos területén nem becsüli meg az állam a dolgozóit - mondta Bakos Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) országgyűlési képviselője szerdán Budapesten. Az ellenzéki politikus a munka ünnepe alkalmából tartott - a párt közösségi oldalán is közvetített - sajtótájékoztatón hozzátette, a költségvetés évről évre arról tanúskodik, hogy a kormány rengeteg támogatást ad multinacionális cégeknek, lehetővé teszi, hogy elkerüljék, az amúgy is alacsony közterheket is, míg a munkavállalóknak még az inflációt követő béremelésre sem szán elég forrást.



Ez szörnyű következményekkel jár a közszféra szolgáltatásaira, az oktatásra, egészségügyre, szociális szférára és a gyermekvédelemre.



Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban több baleset történt a kormány által támogatott akkumulátoriparban. "A kormánynak nem csak az a feladata, hogy pénzzel pumpálja a számára kedves iparágakat, hanem az is, hogy a törvény erejével garantálja a munkavállalók biztonságát" - jelentette ki.



Utalt arra, hogy az LMP ezért a munkavédelmi törvényeket szigorító módosítást kezdeményezett. Javaslatuk szerint akár meg is lehetne szüntetni egy cég tevékenységét, ha nem tesz eleget a munkavédelmi követelményeknek - mondta.



Beszélt arról is, hogy az év elején Lázár János építési és közlekedési miniszter "a közlekedésben dolgozók bérkövetelését erőből törte le".



Bakos Bernadett hangsúlyozta, azt várják a kormánytól, hogy erősítse meg a munkavédelemről szóló törvényeket, "ne a multikat támogassa közpénzből", hanem biztosítsa a megfelelő béreket a közszférában, a magyar munkavállalók egészségét, képzését és biztonságát.