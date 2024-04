Voks 24

Választási részvételre ösztönző kampányt indított az Európai Parlament

A "Szavazz Te is! Ne más döntsön helyetted!" című kampány kisfilmjét hétfőn mutatták be Budapesten, az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodájában.



Lővei Andrea irodavezető a sajtótájékoztatón elmondta: június 6. és 9. között az EU 27 tagállamában összesen mintegy 370 millió választópolgár adhatja le voksát az európai parlamenti választásokon, hogy megválassza az európai parlamenti képviselőket a következő öt évre.



Mint mondta, az EP kommunikációs főigazgatósága - mint minden EP-választás előtt - idén is intézményi tájékoztató kampányt folytat, hogy felhívja a választópolgárok figyelmét a demokratikus folyamatokban való részvétel fontosságára és minél szélesebb körüket ösztönözze szavazásra.



A "Szavazz Te is! Ne más döntsön helyetted!" elnevezésű kampány hétfőn kezdődött az EU tagállamaiban.



Lővei Andrea elmondta: a kampány egyik fő eleme egy négyperces kisfilm, amelyben finn, cseh, német, spanyol, francia, lett, olasz, holland, lengyel és román idős emberek mesélnek a fiatalabb generációnak - a felvételen unokáiknak - a demokráciához fűződő személyes élményeikről, és hangsúlyozzák, hogy a demokráciát nem lehet magától értetődőnek tekinteni.



A film célja, hogy elgondolkoztasson a szavazás, a demokrácia fontosságáról, arról, hogy a demokrácia nem magától értetődő, nem adott dolog, ezért az üzenet az: szavazz te is, ne más döntsön helyetted - emelte ki. Hozzátette: a szavazás nem csupán fontos eszköz a polgárok kezében Európa jövőjének befolyásolására, de a szavazás a demokrácia védelmének eszköze is, erről szól a film. Kiemelte: a kampány célja, hogy az európaiak tudatában legyenek a demokrácia fontosságának, a közös értékeknek, érzelmeknek és felelősségnek.



Fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mi határozzuk meg Európa jövőjét - hangsúlyozta.



A kisfilmmel és annak rövidített adaptációival április 29-től találkozhatnak az európai választópolgárok a televíziókban, rádiókban, mozikban és a közösségi médiában, valamennyi tagállamban. A kisfilm elérhető az EP és a kapcsolattartó iroda youtube-csatornáján, valamint a https://elections.europa.eu/ oldalon, ahol számos információ található a választások nemzeti szabályaival kapcsolatban.



Szontagh Andrásné, az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának sajtóreferense elmondta: az EP június 9-én este - a tagállamok tájékoztatására alapozva - közzéteszi az előzetes becsléseket. Várhatóan 18.15-től a rendelkezésre álló nemzeti becsléseket közlik, 20.15-től a rendelkezésre álló nemzeti becsléseket és a választások előtti közvélemény-kutatásokat teszik közzé, és 23 óra után, miután az utolsó szavazókörök is bezártak, teszik közzé a 27 tagállam előzetes eredményeit.



Az európai eredményeket a results.elections.europa.eu címen lehet nyomon követni.



Az új Európai Parlament összetételét az EP 2024. július 16-19. közöti alakuló ülése után teszik közzé.