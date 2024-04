Fásítás

Nagy István: jövőre is folytatódik a Településfásítási program

A nagy érdeklődésre való tekintettel és a teremtett világ megóvása érdekében jövőre is folytatódik az Országfásítási program részeként még 2020-ban meghirdetett Településfásítási program - mondta Nagy István agrárminiszter pénteken a Győr-Moson-Sopron megyei Mecséren.



A tárcavezető a program tavaszi ültetési időszakának zárása alkalmából elmondta, hogy az Agrárminisztériumban már megkezdődött az előkészítés, a tervek szerint a következő ütemben első körben azok a 10 ezernél kevesebb lakosú települések igényelhetnek majd fákat, amelyek eddig még nem nyertek.



Hozzátette: a cél az, hogy Magyarország minél több települése bekapcsolódjon a programba, amely a "jövő programja".



Nagy István emlékeztett, hogy az elmúlt három évben 46 ezer sorfát ültettek el 1500 településen. Az idén is két ütemben ültetnek, tavasszal és ősszel.



Az idei jelentkezési időszakban egy nap alatt, háromszoros túljelentkezés mellett fogyott el a rendelkezésre álló tízezer sorfa, amelyből a tavaszi ültetési időszakban 4000 darabot, az ősziben pedig 6000 darabot osztanak ki, valamennyi vármegyében - tájékoztatott. Hozzátette: ahogy korábban, úgy ezúttal is minden fához támasztó karót, takarómulcsot és védőrácsot biztosítanak a szakszerű ültetés érdekében.



Az agrárminiszter kitért arra, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében 39 település pályázott sikeresen az idei programban, összesen 543 fát ültetnek. Ebből a tavaszi ültetési időszakban 226 darabot.



Nagy István kiemelte, hogy a negatív erdőtelepítési trendet megfordították, és az Országfásítási program 2019-es meghirdetése óta 43 700 hektár új erdő telepítésére nyertek pályázati forrást a magyar gazdák. Öt év alatt több mint 180 millió új fával gyarapodtak az erdők - mondta.



Szólt arról is, hogy a kormány kezdeményezésére 2020 óta évente minden újszülött után legalább 10 fát ültetnek, csak az Újszülöttek erdői már több mint 4 millió facsemetét nevelnek szerte az országban.



Az agrárminiszter hangsúlyozta: a kormány elkötelezett annak érdekében, hogy több és jobb minőségű erdő legyen Magyarországon, ezért a Közös Agrárpolitika részeként a korábbi költségvetési időszaknál háromszor nagyobb, összesen 310 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre a magyar erdők fejlesztésére.

Az agrártárca erdők iránti figyelmét mutatja Nagy István szerint, hogy az erdészeti pályázati felhívások megjelenése az elsők között indult, és már elérhető a Natura 2000 területek támogatásával, valamint az erdőkárok helyreállításával kapcsolatos felhívás is.



Kiemelte, hogy a kormány stratégiai elemként tekint az ország erdővagyonára, mert az erdők megmaradása és gyarapodása a jövőnk záloga. Az elmúlt száz évben Magyarország erdeinek területe megduplázódott, ami a magyar gazdák és erdészek összefogásának eredménye - tette hozzá.



A miniszter hangsúlyozta: a munkát folytatni kell, segítve, támogatva a meglévő erdők megőrzését is, a cél továbbra is az, hogy az ország fával borított területei 27 százalékra nőjenek.



Csaplár Zoltán Imre, Mecsér polgármestere arról tájékoztatott, hogy a Településfásítási program részeként a szigetközi településen 30 darab gömb szivarfát ültetnek el.