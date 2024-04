Gyermekvédelem

Rétvári Bence: a pedofiloknak nincs kegyelem

A kormánypártok benyújtották az Országgyűlésnek az újabb gyermekvédelmi törvényt és az alaptörvény módosítását, amelyek tovább szigorítják a pedofilokra vonatkozó szabályokat - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.



Rétvári Bence kiemelte: az alaptörvény módosítás kizárja, hogy pedofilok vagy segítőik kegyelmet kapjanak. A gyermekvédelmi törvény szigorítása tartalmazza azt is, hogy amennyiben egy magyar állampolgár külföldön követ el pedofil bűncselekményt, akkor is bekerül a hazai pedofil-nyilvántartásba - tette hozzá.



A pedofil jellegű szexuális bűncselekmények - a kiszabható büntetés mértékétől függetlenül - soha nem évülnek el, és akit pedofil bűncselekmény miatt ítélnek el, az nem bocsájtható feltételes szabadságra, nem kerülhet házi őrizetbe és soha nem kaphat erkölcsi bizonyítványt - ismertette a szigorítás további részleteit az államtitkár. Hozzátette, hogy a módosítás értelmében bűncselekményt követ el az a gyermekekkel foglalkozó szakember, aki elhallgat egy tudomására jutott pedofil bűncselekményt.



Rétvári Bence arról is beszámolt, hogy hamarosan lezárul a gyermekvédelmi intézmények soron kívüli hatósági ellenőrzése, amelynek célja, hogy egyetlen pedofil bűncselekmény se maradjon titokban, minden pedofil ellen büntetőeljárás induljon.



A pedofilok lebuktatását szolgálta a külsős gyermekvédelmi gyámok alkalmazása is - közölte, kiemelve, hogy a szigorításoknak köszönhetően ma már nyolcszor annyi pedofil van börtönben, mint 2010-ben.



Az államtitkár visszataszítónak nevezte, ha egy politikus gyermekek tragédiáját politikai haszonszerzésre használja fel.



"Azt várjuk el minden politikustól, hogy támogassák a gyermekvédelmi törvénycsomagot, mert így védhetjük meg még jobban a gyermekeket, és kaphatnak még súlyosabb büntetést a pedofilok" - mondta.



A gyermek sérthetetlen, a pedofiloknak nincs kegyelem - hangsúlyozta Rétvári Bence.