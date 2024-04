Voks 24

Grezsa Istvánt indítja Márki-Zay Péter ellen Hódmezővásárhelyen a Fidesz

Grezsa István orvost jelöli polgármesternek a Fidesz-KDNP Hódmezővásárhelyen.



Lázár János, a térség országgyűlési képviselője, építési és közlekedési miniszter a polgármesterjelöltet és a képviselőjelölteket bemutató csütörtöki rendezvényen hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP június 9-én is nyerni fog Hódmezővásárhelyen.



Úgy fogalmazott: 2022-ben Magyarország polgárai "szemétdombra küldték" Márki-Zay Péter; "nekünk, vásárhelyieknek 2024-ben az lesz a dolgunk, hogy hogy Magyarország szemétdombja után Hódmezővásárhely szemétdombjára űzzük Márki-Zay Pétert a hódmezővásárhelyi városházáról".



"Az idei választások tétje a háború vagy béke, marakodás vagy gyarapodás". Az ajánlat teljesen világos: ha a Fidesz nyer, béke lesz a városban és az országban, pénz lesz a városban és az országban - hangoztatta.



Kifejtette: a Fidesz jó polgármesterjelöltet ajánl a hódmezővásárhelyiek figyelmébe: olyat, aki építeni akar, nem rombolni, aki mindenkivel szót tud érteni, és nem olyat, aki mindenkivel hadakozik; olyan embert, aki békét és pénzt tud hozni a városba.



Szavai szerint a Fidesz "igaz magyar hazafit ajánl egy dollárcseléddel szemben". Olyan embert ajánl, akinek egyetlen ambíciója a város fejlődése, akinek Hódmezővásárhely az első.



Az önkormányzati képviselői posztokért fiatal és új jelöltek indulnak; nem pártkatonák ők, nem is bábjai senkinek. Tenni akarnak azért, hogy Hódmezővásárhely ne olyan város legyen, amilyen az elmúlt öt évben volt - tette hozzá Lázár János.



Grezsa István azt mondta, a képviselőjelöltekkel az a célja, hogy véget vessenek "a városban zajló őrületnek". A választás egyetlen kérdésre kezd leszűkülni, arra, ki képes együttműködést, fejlesztési forrásokat hozni a városnak, nyugalmat teremteni. A polgármesterjelöltek közül egyetlen egy van, aki biztos nem: Márki-Zay Péter - szögezte le a politikus.



Mint mondta, június 9-e voltaképpen népszavazás lesz, a hódmezővásárhelyiek Márki-Zay Péterről fognak népszavazást tartani: a városnak el kell döntenie, hogy továbblép a helyben járásból, vagy a békétlenség, marakodás, acsarkodás útján kíván maradni.



Megjegyezte: az elmúlt két évben valamennyi szövetségese elfordult a korábbi miniszterelnök-jelölttől, és bármilyen kormánya is lesz a jövőben az országnak, Márki-Zay Péter támogatásra nem számíthat.



Grezsa István kijelentette: polgármesterként csak Vásárhellyel szeretne foglalkozni, nem akar sem miniszterelnök, sem messiás vagy pártelnök, európai parlamenti képviselő, "politikai futóbolond" lenni. Szeretné öt-hét éven belül megduplázni az önkormányzat iparűzésiadó-bevételét, amit legalább két high-tech ipari beruházással lát megvalósíthatónak.

Meg kívánja erősíteni a város kapcsolatait a honvédelemmel, hiszen Hódmezővásárhely katonai centrum, ahol katonai szakközépiskola is épül, valamint évente 20 kilométer utat és járdát újítana föl Hódmezővásárhelyen.



Grezsa István 1962-ben született, az orvosi egyetemet Szegeden végezte, diplomáját 1986-ban vette át. Belgyógyász szakorvosjelöltként, majd háziorvosként azóta Hódmezővásárhelyen dolgozik. 1988-ban részt vett az MDF alapításában, majd a párt országos és megyei vezetésében; 2009-ben kilépett az MDF-ből. Először 1998-ban szerzett hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselői mandátumot. Előbb az MDF, majd a Tiszta Lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület, 2010-től 2019-ig a Fidesz-KDNP frakció képviseletében volt a város közgyűlésének tagja. 2014-től többféle tisztségben segítette a kormány nemzetpolitikai munkáját.