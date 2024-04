Illegális bevándorlás

Bakondi György: az EP migrációs paktuma súlyos beavatkozás Magyarország belügyeibe

Az Európai Parlament (EP) által szerdán elfogadott migrációs paktum súlyos beavatkozás Magyarország belső ügyeibe, a magyar szuverenitásba - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című reggeli műsorában csütörtökön.



Bakondi György kiemelte: a magyar kormány 2015 óta a leghatározottabban ellenállt a kvótarendszer bevezetésének.



A belbiztonsági főtanácsadó megerősítette: Magyarország fenntartja a korábban bevezetett határőrizeti rendszerét, és fenntartja azt az álláspontját is, hogy a rendszer csak akkor hatékony, ha a menekültkérelmeket az Európai Unió határain kívül kell benyújtani.



"Ezt a két elemet az EP minden erőfeszítésünk ellenére figyelmen kívül hagyta" - jegyezte meg, hozzátéve: az elfogadott menekültügyi paktum a magyar embereknek nem jó, veszélyt jelent az ország és az unió más államainak belső biztonságára is.



Bakondi György elmondta: az EP által szerdán elfogadott európai uniós migrációs és menekültügyi paktumról szóló rendelet az európai állam- és kormányfők tanácsa elé kerül, ahol szavaznak a dokumentumról és megkezdődött a végrehajtási rendeletek kidolgozása.



Úgy véli, hogy a június 9-ei európai parlamenti választáson az illegális migráció, annak megoldási formái és súlyos negatív következményei "jelentős politikai szerepet kapnak majd, vagyis az európai polgárok döntése a mostanitól eltérő, más összetételű parlamentet és bizottságot eredményezhet".



"Ekkor talán mód lesz arra, hogy a most elfogadott rendeletet és annak végrehajtási szabályait felülvizsgálják" - fogalmazott.



A belbiztonsági főtanácsadó beszámolt arról is, hogy idén meghaladta a nyolcszázat a magyar hatóságok által elfogott határsértők száma, és 22 embercsempész ellen indítottak eljárást. Ez a szám alacsonyabb a tavaly ilyenkor rögzített adatnál.



Azt mondta: a bűnbandák "áttelepültek" a boszniai, horvátországi határ térségébe, a fő irány már nem Magyarországon keresztül vezet, azonban nem lehet kiszámítani, hogy az elfogadott menekültügyi paktum hatására milyen útvonalmódosulás lesz.



A helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik - erősítette meg Bakondi György.