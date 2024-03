Belügy

A Szuverenitásvédelmi Hivatal visszautasítja a Velencei Bizottság vádjait

A jelentés legsúlyosabb ténybeli tévedése, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal nyomozati jogkörrel bír, holott a szuverenitásvédelmi törvény ezzel a Hivatalt nem ruházta fel. 2024.03.30 18:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Velencei Bizottság által megfogalmazott jelentés elfogult, tárgyi tévedésektől hemzseg és politikailag motivált - írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.



Mint olvasható, a Velencei Bizottság február 15-én és 16-án Budapesten tárgyalásokat folytatott a magyar szuverenitásvédelmi törvényről. Ezt követően március 18-án nyilvánosságra hozta a törvényről alkotott véleményét.



A Velencei Bizottság a magyar fővárosban megbeszélést folytatott a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökével is, ugyanakkor a nyilvánosság számára nem hozzáférhető, hogy a Bizottság a magyar állami szerveken és ellenzéki politikusokon kívül milyen más szereplők bevonásával és milyen szempontok figyelembevételével alakította ki állásfoglalását - írták.



A hivatal úgy fogalmazott: "a testület által megfogalmazott jelentés elfogult, tárgyi tévedésektől hemzseg és politikailag motivált".



A Velencei Bizottság állásfoglalása azzal a céllal született, hogy azt később az Európai Unió különböző szervei - például az Európai Bizottság a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárás során - felhasználják és hivatkozási alapként szolgáljon a hazánkkal szembeni politikai támadásokhoz - írták.



Mint olvasható, a jelentés legsúlyosabb ténybeli tévedése, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal nyomozati jogkörrel bír, holott a szuverenitásvédelmi törvény ezzel a Hivatalt nem ruházta fel. Ezen felül a Velencei Bizottság kifogásolja azt is, hogy a hivatal eljárásaival szemben nincs jogorvoslati lehetőség, mivel azonban a Hivatal nem minősül hatóságnak, ennek lehetőségére nincs szükség.



A Velencei Bizottság jelentése elfogult, hiszen olyan magyar joggyakorlatokat is megkérdőjelez, mint például a köztársasági elnök megválasztásának menete, holott korábban ezzel a több évtizedes gyakorlattal szemben nem emeltek kifogást. A jelentésből továbbá az is következik, hogy a bizottság elvitatja Magyarországtól a szabad intézményalapítás jogát.



"A Velencei Bizottság célja a szuverenitásvédelmi törvény visszavonatásával egyértelműen az, hogy megfossza Magyarországot azon eszközöktől, melyekkel hazánk hatékonyan védheti nemzeti önrendelkezését és felléphet a külföldi befolyásolási kísérletekkel szemben" - zárta közleményét a Szuverenitásvédelmi Hivatal.