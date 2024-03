Bűncselekmény

Letartóztattak egy borsodi polgármestert

Egy hónapra elrendelte a bíróság egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település polgármesterének letartóztatását, akit több rendbeli hivatali visszaéléssel, jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel és hűtlen kezelés bűntettével vádolnak - közölte a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben - a település és az érintett nevének említése nélkül - azt írták, hogy a gyanúsított polgármester visszaélt hivatali helyzetével akkor, amikor tavaly decemberben arra kérte a település két önkormányzati képviselőjét, hogy "ha személyével kapcsolatban valaki rossz szót szól, vagy szidja, azt próbálja lefenyíteni". Ennek fejében egyiküknek ötvenezer forintot ígért - közölte a törvényszék.



Hozzátették, hogy a településvezető idén februárban közreműködött abban is, hogy az egyik helyi lakos csak akkor kaphatott szociális tűzifát, ha azt a polgármester hozzátartozójának eladja.



A közlemény szerint a gyanúsított "több helyi lakos és további, ez idáig be nem azonosított személy részére jogszabályi engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett oly módon, hogy üzletszerűen hitelt és pénzkölcsönt nyújtott nekik".



A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított egyik rokonát az önkormányzatnál úgy alkalmazta, hogy az illető a munkahelyére nem járt be, tényleges munkát sem végzett, fizetését azonban felvette.



A letartóztatott polgármester megszegte vagyonkezelési kötelezettségét akkor, amikor tavaly augusztus előtt hozzátartozóinak átadott két mobiltelefon SIM-kártyát használatra, de az előfizetési díjakat az önkormányzat fizette. Az ezzel okozott vagyoni hátrány meghaladja az ötvenezer forintot - áll a közleményben.