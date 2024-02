Kegyelem

Csath Magdolnát jelöli államfőnek a Mi Hazánk

Csath Magdolna közgazdászt, egyetemi tanárt jelöli köztársasági elnöknek a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be a közösségi médiában publikált üzenetében hétfőn Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető.



Itt az ideje, hogy végre ne egy pártember legyen Magyarország köztársasági elnöke - fogalmazott, hangsúlyozva, jelöltjük megfelel ennek a kritériumnak, ráadásul eddigi életpályájával "széles társadalmi ismertséget és elismerést vívott ki", így akár konszenzusos személyi javaslat is lehet.



Végre egy igazán alkalmas személyt kellene köztársasági elnöknek megválasztani - tette hozzá Toroczkai László, aki azt is elmondta: képviselőik kezdeményezték az alaptörvény módosítását a közvetlen köztársaságielnök-választás bevezetése érdekében.