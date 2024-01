Belpolitika

Nyomkövetőt tett a Kétfarkú Kutya Párt egyik aktivistája a nemzeti konzultáció válaszlevelébe

Még a postán volt a határidőig feladott boríték, amikor már kihirdették az eredményt. 2024.01.31 17:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rendhagyó kísérletet végzett január második felében a sorrendben a 13., szuverenitásvédelmi Nemzeti Konzultáció kapcsán a Kétfarkú Kutya Párt egyik aktivistája. A konzultáció válaszborítékába egy nyomkövető Apple AirTag-et rakott, hogy nyomon követhesse annak útját.



A párt azt írja, aktivistájuk január 17-én, a konzultáció meghosszabbított határidejének utolsó napján adta fel a borítékot Alsóörsön.



A nyomkövető eszköznek köszönhetően kiderült, hogy a levél január 26-án reggel 8:30-ra ért el a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Csata utcai telephelyére, ahol a konzultáció kiértékelése zajlott. Ez azért is érdekes, mert január 25-én tették közzé a konzultáció eredményeit, vagyis akkor, amikor a nyomkövetővel ellátott boríték a Kutyapárt közlése szerint a Magyar Posta budaörsi levélelosztó üzemében volt.



A Kutyapárt úgy fogalmaz, "pártszimpátiától függetlenül is le lehet szögezni tehát, hogy a határidőn belül postára adott küldemény csak azután került a feldolgozó telephelyére, hogy már tudtuk, mi az eredmény. Mindez kicsit a Tanú c. film klasszikus jelenetét juttathatja eszünkbe: "Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!"

A kérdőívet a kormány tájékoztatása szerint több mint 1 millió 500 ezer ember töltötte ki - írja a 24.hu.



Az Egységes Diákfront és az aHang is kampányt indított az üres nemzeti konzultációs ívek összegyűjtésére, a szervezetekhez január 19-ig 300 ezer üres nemzeti konzultációs ív érkezett be. A gyűjtés január 31-ig, vagyis máig tart. Az aHang közölte, 100 ezer érvénytelen konzultációs ívet visznek ki Brüsszelbe, a február 1-jei rendkívüli uniós csúcstalálkozóra.