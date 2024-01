Ukrajnai háború

Életveszélyesen megfenyegették az Ukrajnába készülő Szijjártó Pétert

Mint ismeretes, Ungváron találkozik ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával január 29-én Szijjártó Péter, hogy megbeszélést folytassanak, Orbán Viktor miniszterelnök és Zelenszkij ukrán elnök találkozójának az előkészítéséről.



Az Index most arról számolt be, hogy a találkozó közeledtével a Külgazdasági és Külügyminisztérium ukrajnai képviseletei egy ukrán nyelven íródott e-mailt kaptak, amelyben életveszélyesen megfenyegették Szijjártó Pétert.



Az üzenetben azt írták: "Magyarok, gyűlöljük a kormányotokat, amely továbbra is mindent megtesz azért, hogy elveszítsük a háborút. Azt hiszitek, hogy a miniszteretek az Ukrajna elleni támadások után csak úgy eljön hozzánk?" Mi nem így gondoljuk. Január 29-én tehát robbanásveszélyes üdvözletre számíthatnak. Egy páncélvonat nem fogja megmenteni önöket" - írják a fenyegetők.



"Javasoljuk, hogy adjon megrendelést egy temetkezési irodának, hogy elkezdhessék elkészíteni a koporsót Szijjártónak, és az illeszkedjen a magasságához. Isten megbocsát, de az ukránok nem" - olvasható a külügy ukrajnai képviseleteinek címzett e-mailben.