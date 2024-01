Fő téma a választások

Máthé Zsuzsa: Európa 1 percben címmel indult új műsor a Kossuth rádióban

A műsor a júniusi európai parlamenti választásokra és az Európai Unió 2024-es soros magyar elnökségre hívja fel a figyelmet. 2024.01.02 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európa 1 percben címmel a Szent István Intézet és a Kossuth rádió együttműködésében új műsor indult a rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorsávjában; a részletekről az intézet igazgatója számolt be az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Máthé Zsuzsa közlése szerint a műsor a júniusi európai parlamenti választásokra és az Európai Unió 2024-es soros magyar elnökségre hívja fel a figyelmet, az 1 percben jelentkező adásban a magyar közélet jeles szereplői osztják meg gondolataikat Európáról, az európaiság eszményéről.



Úgy fogalmazott: létezik egyfajta aggodalom Európával kapcsolatban, amiről érdemes beszélni. Mint mondta, a magyarok a történelem során sokszor "leválasztásra kerültek" Európától, ezért "élesebbek azok a szenzoraink", amelyek azt jelzik, hogy az unió esetlegesen letér az alapítók által kijelölt útról.



A részletekről szólva elmondta, hogy az egyes műsorokban színészek, tudósok, művészek, a gazdasági és a civil szféra szereplői, egyházi vezetők szerepelnek, akik sokféleképpen fogalmazták meg Európával kapcsolatos mondanivalójukat. Volt, aki személyes történetet osztott meg, mások az európai eszmeiségre vagy a keresztény fundamentumokra hívták fel a figyelmet - jegyezte meg Máthé Zsuzsa. Hozzátette: ez egy olyan "kaleidoszkóp", amely lenyomata a mai magyar kulturális életnek.



Éppen ezért a 130 részből álló adássorozat végén az elhangzott jegyzetek egy különleges, nyomtatott kiadvány formájában is megjelennek majd - ismertette. A magyar megszólalók írásait nagy európai gondolkodók, írók, költők Európát érintő felvetései egészítik ki - tette hozzá.



Külön kitért a műsor zenei szignáljára is, amelyet a Szent István Intézet felkérésére Gulya Róbert zeneszerző komponált Beethoven: "István király, Magyarhon első jótevője" című művének nyitánya alapján. Ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a zenei kapcsolódás is jelzi a magyarok európaiságát.



Máthé Zsuzsa a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is bemutatta az új adást, kiemelve, hogy minden megszólaló Európa jövőre fókuszál.