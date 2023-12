Hadsereg

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elkötelezett a visegrádi együttműködés mellett

Magyarország elkötelezett a visegrádi országok (V4; Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) együttműködése mellett, és támogatja a nyugat-balkáni országok csatlakozását az Európai Unióhoz - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken Prágában.



"Tárgyalásaink megmutatták, hogy ha vannak is pillanatnyi véleménykülönbségek közöttünk, a fontos dolgokban egyetértünk" - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf Jana Cernochová cseh védelmi miniszterrel közösen megtartott sajtótájékoztatóján.



"Megerősítettük a V4-ek együttműködésének fokozását és folytatását a védelmi politika terén" - ismertette a négy visegrádi védelmi miniszter prágai találkozóján elfogadott nyolcpontos közös nyilatkozatot Jana Cernochová.



A dokumentumban a csoport elítélte Oroszország támadását Ukrajna ellen, s elfogadhatatlannak minősítették a palesztin radikális Hamász szervezet terrorista akcióját Izrael ellen.



A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák védelmi miniszter kétnapos találkozóját Jana Cernochová, a cseh védelmi tárca vezetője hívta össze abból az alkalomból, hogy a V4 csoport elnöki tisztségét jelenleg Csehország tölti be. A V4-hez a találkozó második napján a Közép-Európai Védelmi Együttműködés (CEDC), illetve a Nyugat-Balkán országainak képviselői is csatlakoztak.



A találkozó alkalmával Magyarország átvette Csehországtól a CEDC elnöki tisztségét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte, hogy a januárban kezdődő magyar elnökség építeni fog a cseh elnökség eredményeire, és folytatja a megkezdett kezdeményezéseket.

Közép-Európa biztonsága elválaszthatatlan a Nyugat-Balkán biztonságától, ezért a magyar CEDC-elnökség programja is nagy hangsúlyt helyez a két országcsoport közötti felső szintű párbeszéd és gyakorlati együttműködés további szélesítésére és a nyugat-balkáni országok európai integrációjának támogatására - fejtette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



"Magyarország azt vallja, hogy a térség stabilitása csak a régió valamennyi országának európai integrációja révén érhető el, ezért határozottan támogatjuk az integrációs folyamat előmozdítását" - húzta alá a miniszter.



"A Nyugat-Balkán stabilitása számunkra rendkívül fontos, mert hatással van Európa, különösen Közép-Európa biztonságára" - mutatott rá Jana Cernochová is.



Az orosz-ukrán katonai konfliktussal kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky Kristól leszögezte: Magyarország álláspontja ebben a kérdésben változatlan. A konfliktus kezdete óta kiáll a béke, a tűzszünet, a tárgyalások mellett, mert úgy véli, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Erre való tekintettel az Európai Uniónak is érdemes lenne újragondolnia Ukrajna-stratégiáját - jegyezte meg.



Kérdésre válaszolva kifejezte reményét, hogy mire Magyarország átveszi az Európai Unió soros elnöki tisztségét, Ukrajna esetében "már a béke feltételeiről lehet tárgyalni".