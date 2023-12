Szavazás

Az írni-olvasni tudás meglétéhez kötné a választójogot a Mi Hazánk

A párt szerint újra életbe kellene léptetni a képviselők visszahívhatóságának lehetőségét és el kellene törölni a képviselői mentelmi jogot. 2023.12.04 16:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az írni-olvasni tudás meglétéhez kötné a választójogot a Mi Hazánk - jelentette be sajtótájékoztatón a párt alelnöke hétfőn Budapesten.



Novák Előd közölte: a párt szerint erre azért is szükség van, mert "a választási csalásokat elkövető pártok elsősorban az írni-olvasni nem tudók szavazatait tudják a legkönnyebben megvásárolni".



Az országgyűlési képviselő szerint "ez a probléma elsősorban a magyarországi cigányságot érintheti", ugyanakkor leszögezte, hogy nem céljuk bárkit is etnikai alapon kizárni a választásból.



Az ellenzéki párt ugyancsak fellépne a szavazatvásárlások, illetve az esetleges láncszavazások megszüntetése érdekében. Javaslatcsomagjuk további pontjai a választók szervezett szállításának lehetőségét akadályoznák meg és azt is elérnék, hogy jelölt se lehessen az, aki más ország állampolgárságával is rendelkezik.



A párt szerint újra életbe kellene léptetni a képviselők visszahívhatóságának lehetőségét és el kellene törölni a képviselői mentelmi jogot. Kezdeményezik a köztársasági elnök közvetlen megválasztását, minden pártot program írására köteleznének, a miniszterelnök-jelölteket pedig vitára.



Kezdeményezik azt is, hogy a médiatanácsban egyenlő számban legyenek jelen kormánypárti és ellenzéki delegáltak, vagy akár civilek is.