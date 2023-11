Adaptive Hussars 23

Ejtőernyős ugrást hajtottak végre a NATO-harccsoport magyar, olasz és török katonái - videó

A többnemzeti harcászati légi deszant úgynevezett "mélységben lévő" objektumot foglalt el és biztosította a beérkező földi oszlop számára. 2023.11.14 11:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ejtőernyős ugrást hajtottak végre hétfőn a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport magyar, olasz és török katonái a nyíregyházi repülőtéren az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlaton - írta kedden a honvedelem.hu.



A lapnak nyilatkozva Lőrincz Gábor dandártábornok, az MH Szárazföldi Parancsnokság vezetője azt mondta, hogy a többnemzeti harcászati légi deszant úgynevezett "mélységben lévő" objektumot foglalt el és biztosította a beérkező földi oszlop számára.



A parancsnok hozzátette: a NATO-harccsoport részvételével folyó műveletben a kijelölt alegység átcsoportosítást hajtott végre Újmajorból, amelynek része volt az ejtőernyős ugrás is.



A behívott tartalékos erők, valamint a török század biztosította az úgynevezett dobási és érkezési zónát, ahova az olasz ejtőernyősök érkeztek - írták.



"Összfegyvernemi szempontból az ejtőernyősök különlegesen képzett, könnyűlövész katonák, akik mind fizikailag, mind lelkileg felkészültek a feladatra, hogy nem teherautón, vagy harcjárművön, hanem légi úton jutnak el a célhoz. Mivel gyakran éjszaka ugranak, a precizitás alapvető fontosságú, hiszen a legkisebb hiba is súlyos sérülést okozhat. A dobás után felszerelésükkel együtt kell összegyűlniük az összpontosítási körletben, a valós feladatvégrehajtás pedig gyakran csak komoly távolságok megtételét követően kezdődik" - ismertette a dandártábornok a honvedelem.hu cikke szerint.



Az oldalon még hétfő késő este megjelent összefoglalója alapján megérkezett öt Gripen vadászgép a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtérre, amelyek szintén a gyakorlaton vesznek részt.



Hozzátették, hogy a konténerbázisra hétfő délelőtt érkeztek meg a kecskeméti vadászgépek, illetve a repülődandár személyi állományát átcsoportosító Airbus A319-es szállítógép is.



Szentesi Norbert alezredes, a Sármelléki Ideiglenes Kötelék táborparancsnoka a lap kérdésére elmondta, hogy a foglalkozássorozaton egy nem kiépített repülőtérre történő áttelepülés mozzanatait gyakorolják, felmérve, hogy milyen feltételek szükségesek a hibamentes üzemeltetéshez.



"A gyakorlat egyik fő eleme, hogy úgynevezett gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételével biztosítsuk az üzemanyag-ellátást" - mondta az alezredes a honvedelem.hu-nak.