A Hamász elveszti az ellenőrzést a Gázai övezet északi része felett

Az iszlamista Hamász terrorszervezet fokozatosan elveszti az ellenőrzést a Gázai övezet északi része felett - jelentette a helyi média vasárnap a katonai szóvivő közlése alapján.



Az izraeli csapatok az övezet északi részén lévő Badr erődítményért folytatott hétvégi csatában mintegy százötven palesztin fegyverest öltek meg, köztük a terrorszervezet magasabb rangú vezetőit is. A menekülttábor közelében, lakóépületek mellett fekvő erődöt a légierő, a harckocsizó és a tüzérségi egységek közös támadásával vették be. A harcokban megtaláltak és megsemmisítettek egy lőszergyártó műhelyt, rakétakilövő-állomásokat és egy föld alatti alagúthálózatot.



Péntek óta hat izraeli katona vesztette életét, öten közülük egy aláaknázott mecsetben az ott elhelyezett fegyverek hatástalanítása közben. Köztük volt a 38 éves Matan Meir mozgósított tartalékos katona is, a Fauda filmsorozat gyártásvezetője is.



Felszámoltak egy az övezet északi részén, a Blue Beach nevű szállodában működő Hamász-osztagot. Az épületben mintegy harminc terrorista barikádozta el magát, és lőtt páncéltörő rakétákat az izraeli erőkre. A szállodai szobákat menedékként, valamint föld feletti és alatti támadások tervezésére használták.



Az izraeli egységek rajtaütéseket hajtottak végre Gáza nyugati részén, ahol számos Hamász-egység tartózkodott. A harcokban megsemmisítettek több terroristát és infrastruktúrájukat, köztük rakétavetőket, fegyverraktárakat, megfigyelőállomásokat és alagutakat.



A hadsereg kiterjesztette a harcokat a Sifa Kórház melletti Sati menekülttáborra, Gáza város északi szélén. Az ottani csatákban több mint tíz palesztin fegyveres vesztette életét, miközben civilek százai menekültek el a táborból.



A haditengerészet szétlőtte a Hamász haditengerészeti felszereléseinek raktárát az övezet északi részén. Palesztin sajtóértesülések szerint az egyik izraeli támadásban életét vesztette a Hamász Katarban élő politikai vezetőjének, Iszmáil Hanijének az unokája.



Az izraeli erők megölték Ahmed Sziamot, a Hamász századparancsnokát, aki megakadályozta, hogy az észak-gázai Rantiszi kórház mellett menedéket kereső mintegy ezer gázai délre menekülhessen a biztonságos humanitárius zónába. Sziam egy iskolában bujkált, ahol a parancsnoksága alatti fegyveresekkel együtt végeztek vele.



A Hamász és az Iszlám Dzsihád egyesített erőit tizenöt és ötvenezer fő közöttire becsülik. Az izraeli hadsereg az október 7-i terrortámadást követő héten mintegy ezerötszáz palesztin fegyveres megölését jelentette be.

Izrael hadicélul tűzte ki a Hamász katonai erejének felszámolását, és ehhez kiemelten fontosnak tekinti a szervezet gázai vezetőjének, Jahijja Szinuárnak, valamint gázai katonai vezetőjének, Mohammed Deifnek a kézre kerítését vagy megölését.



A Hamász vezérkara az izraeli hírszerzés szerint a Sifa kórház alatti bunkerekből irányítja harcosait. Daniel Hagari, az IDF szóvivője szombat este tagadta a korábban evakuálásra felkért kórház megtámadását.



"Beszéltünk a Sifa Kórház munkatársaival, és világosan elmondtuk nekik, hogy az izraeli hadsereg nem támadja meg a kórházat. Továbbra is lehetővé fogjuk tenni a betegek és az egészségügyi személyzet, valamint a Gázai övezet északi részének lakosai számára, hogy biztonságosan eljussanak dél felé"- mondta Hagari.







Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy megszakadt a kapcsolata az övezet északi részén található Sifa Kórház több munkatársával, és félelmének adott hangot az ott rekedtek biztonsága miatt, miközben azonnali beavatkozást kért a tűzszünetért. "Nagyon aggódunk az egészségügyi dolgozók és több száz beteg és sebesült, köztük a kórházban maradt csecsemők és lakóhelyüket elhagyni kényszerültek biztonságáért" - közölték. Az egészségügyi szervezethez érkezett legújabb jelentések szerint tankok vették körül a kórházat.



Izrael katonai szóvivője szombat esti tájékoztatóján azt mondta, hogy a Hamász háborús bűnt követ el a kórházak használatával. Cáfolta, hogy Izrael támadná az intézményt, de bejelentette, hogy harcok folynak a kórház közelében tartózkodó terroristákkal.



A katonai jelentések szerint az elmúlt két napon gyalogos, mérnöki és páncélos erők kezdték körülvenni a kórházat, hogy szakaszosan elszigeteljék azt az oda tartó fegyveresektől. "Lassan és alaposan lehámozzák a kórház védelmi rétegeit, mely a Hamász számára tulajdonképpen egy katonai parancsnokság, s csak azután kórház" - a Walla hírportál jelentése szerint. "A Shifa Kórház a terrorizmus szíve" - közölte a Déli Parancsnokság egyik magas rangú tisztje a Wallával.



A Sifa Kórházat még Izrael megalakulása előtt, a brit mandátum idején építették. Az 1980-as években amerikai finanszírozással Izrael újította fel és bővítette ki, izraeli építészeti tervek szerint földalatti emeletekkel.



A 2008-as Öntött ólom hadműveletben a Sifa Kórház alagsorai már a Hamász főhadiszállásaként működtek, és az izraeli támadások elől menekülő Hamász-vezérkar búvóhelyeként szolgáltak.



Izrael már akkor feltárta, hogy a föld alatti szinten raktárakat, irányítóközpontokat, fegyverraktárakat és a Gázai övezet más részébe vezető menekülési útvonalat építettek ki.



A hatóságok bejelentették, hogy vasárnap ismét megnyitják az Egyiptomba vezető rafahi átkelőt a külföldi útlevéllel rendelkezők kiutazásához. Egyiptomi biztonsági források szerint pénteken lezárták az átkelőhelyet.