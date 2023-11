Nemzeti örökség

Kiemeltek a Dunából négy sírkövet, melyek évtizedekig feküdtek a Petőfi híd lábánál - fotók

Négy sírkövet kiemeltek és a Fiumei úti temetőbe szállítottak azok közül, amelyeket a hatvanas években építettek be a Duna-partba, és a folyó alacsony vízállása miatt októberben újra láthatóvá váltak - közölte a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) csütörtökön az MTI-vel.



A Miniszterelnökség kegyeleti kultúrával foglalkozó háttérintézményének közleményében az áll: négy mozdítható sírkövet sikerült kiemelni a folyó partjáról, de feltett szándékuk, hogy alacsony vízállásoknál folytatják a munkát. A most kiemelt négy sírkövet "kegyeleti szempontból méltó helyre, a nemzet központi történelmi temetőjébe", a Fiumei úti sírkertbe szállították. A később kiemelendőket is ebben a temetőben tervezik elhelyezni - írták.



A kiemelt sírköveknek külön helyet biztosítanak majd a Fiumei úti sírkertben.



A közleményben felidézték: Budapest területén a jelenleginél sokkal több temető volt, amelyeket a lakosság számának növekedésével és a város terjedésével felszámoltak, beépítettek. Számos síremléket megmentettek ezekből a temetőkből, így került több sír a Fiumei úti sírkertbe például a Váci úti temető felszámolásakor. A Németvölgyi temető 1885 és 1912 között volt aktív temető, de csak a '60-as években számolták fel. Számos sírkövet a hozzátartozók kérésére a Farkasréti temetőbe vagy a mai Fiumei úti sírkertbe vittek, de valószínűleg több száz síremlék esett áldozatul a Duna partvédő kőszórásakor - olvasható a dokumentumban.



A Nöri akciójával a "kegyeletsértő állapotot" szeretné megszüntetni, és határozott szándéka azt is láttatni, hogy a végtisztesség épített emlékeit nem lehet "ilyen lelketlenül, az egykori kommunista rendszer embertelen és kulturálatlan módján építkezési anyagnak tekinteni" - hangsúlyozták.