Közlekedés

Az agglomerációban is segítséget nyújt a jegyvásárlásban a BKK alkalmazása

Szeptember végétől a BudapestGO-ban is megvásárolhatók lesznek a főváros környéki jegyek és bérletek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Azt írták: szeptember 28-tól az alkalmazás jegyválasztékának bővítésével az ügyfelek online is megvásárolhatják a kívánt jegyeket vagy bérleteket. A BKK az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztést hajtott végre, amely az agglomerációban élők utazását is segíti. A BudapestGO-ban már a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatai is valós időben megjelennek - közölték.



Az újítás a következő településeket érinti: Budakeszi, Budaörs, Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Szigetszentmiklós, Solymár, valamint Törökbálint.



Hangsúlyozták: a környéki helyi bérlet kizárólag azon a településen belül érvényes a települést érintő környéki buszjáratokra, amelyre az ügyfél megveszi. Míg a környéki 5 és 10 kilométeres bérlettípusok az adott környéki településen lévő külső végállomás és a Budapest határán belüli első megálló között érvényes a környéki autóbuszjáratokra, és bizonyos esetekben regionális autóbuszjáratokra is.



A digitális környéki bérleteket csak ellenőrzés esetén kell felmutatni.



Bővebb információ a BKK honlapján található - tájékoztatott a BKK.