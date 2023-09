Kék Bolygó

Áder János: helyre kell állítani a természet ökológiai egyensúlyát

Az ember már nem együtt élni akar a természettel, hanem uralkodni rajta. Ám ez a gondolkodás a természet, a föld "kizsigereléséhez" vezet, ami nem fenntartható. 2023.09.19 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A természet ökológiai egyensúlyát a mezőgazdaságban támogató Agrofutura Magyarország Kft.-t mutatta be Áder János korábbi köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában, amely a legnépszerűbb videómegosztón is megtekinthető.



Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott, hogy az ember már nem együtt élni akar a természettel, hanem uralkodni rajta. Ám ez a gondolkodás a természet, a föld "kizsigereléséhez" vezet, ami nem fenntartható - hangsúlyozta.



"Így magunk alatt vágjuk a fát" - jegyezte meg a korábbi köztársasági elnök.



Az Agrofutura tulajdonosa és ügyvezetője elmondta: cége együttműködik azokkal, akik regeneratív mezőgazdasági technikákat alkalmaznak, nem irányító, hanem támogató pozícióban vannak a természettel, hagyják, hogy a természet működjön, a fizikai, kémiai módszerek helyett biológiai módszereket alkalmaznak. Fizikai módszer a gépi művelés, szántás, boronálás, kémiai módszer a vegyszerek - gyomirtó, műtrágya - használata.



Szőllősi Gábor közölte: egyik technológiájuk a humuszkomposzt használatára épül. Két hónap alatt bármilyen biomasszából olyan talajjavítót képesek előállítani, amilyen a természetben csak évszázadok alatt jön létre. Már több tucat helyszínen alkalmazzák ezt a módszert.



Az Agrofutura másik sikeres technikája az úgynevezett komposztteára - kizárólag természetes anyagokat, mikroorganizmusokat tartalmazó lomb- és talajtrágyára - épül - ismertette a cégvezető, hangsúlyozva, hogy a jó komposzt egyik jellemzője a biológiai változatosság.



A mesterséges mezőgazdasági oltóanyagokban legfeljebb tucatnyi mikrobafaj van, az Agrofutura komposztteájában 5-7 ezer. Az elmúlt 100 évben elterjedt, gépekre és vegyszerekre épülő mezőgazdasági technikák a talaj biológiai diverzitását "vágják tönkre". Az Agrofutura módszere viszont éppen ennek megakadályozásában nyújt segítséget - magyarázta Szőllősi Gábor.



Áder János felvetésére, hogy ezek a jól hangzó módszerek milyen költség-haszon aránnyal működnek, mennyibe kerülnek és milyen mennyiségű, minőségű termést eredményeznek, a cégvezető azt válaszolta: az Agrofutura módszereivel a termés 10-20 százalékkal kevesebb ugyan, ám megtakarítják a gépek és vegyszerek költségét, valamint a termény minősége is sokkal jobb, így összességében a profit nagyobb, mint a jelenleg elterjedt művelési technikákkal.



Áder János megjegyezte: a ma kapható zöldségek, gyümölcsök többsége külsőre tetszetős ugyan, ám minőségük, beltartalmuk gyenge.

Szőllősi Gábor kiemelte, hogy a cége által alkalmazott technikákkal lényegesen jobb minőségű, ízű, színű, illatú, élvezeti értékű, valamint magasabb vitamin- és antioxidáns-tartalmú termények állíthatók elő. Hozzátette: a téli időszakban Észak-Afrikából, Latin-Amerikából érkező zöldség, déli gyümölcs minősége nem mindig kielégítő. Az ottani élelmiszer-biztonsági előírások jóval gyengébbek, mint az EU-sak, ott "tényleg vödörrel öntik a vegyszereket" - jelentette ki.



Arra kérdésre, hogy van-e a regeneratív módszerekkel előállított termékekre fizetőképes kereslet, a cégvezető azt mondta: egyelőre ez még egy kis "szubkultúra".



Az Agrofutura Kft. részt vesz a 2021 után idén másodszor megrendezendő Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expón, ahol megtekinthető biomassza-feldolgozó központja, a klímafarm. A rendezvény szeptember 27-étől október 1-jéig zajlik Budapesten, ingyenesen látogatható.