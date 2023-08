Környezet

A Balaton ökológiai kihívásaira hívják fel a figyelmet tudományos és kulturális rendezvényekkel a hétvégén

A Balaton ökológiai kihívásaival kapcsolatos tudományos és kulturális rendezvényeket szerveznek hétvégén Tihanyban és az örvényesi strandon. A péntektől vasárnapig zajló események, köztük a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) tihanyi művésztelepének nyílt napja, ingyenesen látogathatók - áll a szervezők által az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben.



Pénteken a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nyílt napot rendez Tihanyban, amelyen a Balaton vízi- és környezettani kutatásával foglalkozó szakértők laborbejárásokon, beszélgetéseken és játékos programokon keresztül mutatják be tevékenységüket. Az érdeklődők megtudhatják például, hogy milyen őshonos és invazív fajok élnek a Balatonban, milyen éghajlatváltozási forgatókönyvekkel számolnak a kutatók és miként dolgozzák fel a tóról készült műholdfelvételeket. Ugyancsak pénteken tartja nyílt napját a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) tihanyi művésztelepe. Emellett a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és az MKE - Somogyi József Művésztelepe között vezetett sétát tartanak a szervezők, melyre a helyszínen lehet jelentkezni.



Augusztus 26-án és 27-én az örvényesi szabadstrandon fürdőzés közben minden érdeklődő megismerkedhet a Balaton aktuális ökológiai helyzetével és jövőjével. Kutatók és művészek mutatják be a tavon zajló ökológiai és vízrajzi folyamatokat, és akár sulymot, algát és hínárt is kóstolhatnak az érdeklődők az erre kialakított bárban. Emellett vízi bejárásokon is részt lehet majd venni a Balatorium nevű nádhajó flottájával. A strand vízterületén úszó tutajon pedig műszerek sokaságával egy kutatóállomás várja majd az érdeklődőket, amelyekkel a vízben élő kisebb-nagyobb élőlényeket, természeti jelenségeket lehet megfigyelni.



A tudományos programok mellett Jelek a szigetről címmel kiállítással és különböző művészeti akciókkal is készülnek a szervezők, ennek során váratlan helyeken is felbukkannak majd a művészek munkái. Mátyási Péter nádinstallációját például Balatonfüred és Tihany között találhatják az arra járók. Az alkotás egy, az utat két oldalról szegélyező nádfal, amely arra utal, hogy az utazók épp egy egykori nádas területén haladnak át. Az alkotó így hívja fel a figyelmet arra, hogy a Balaton nem ér véget a partvonalnál, hanem kiterjed a tó egész vízgyűjtő területére - áll a közleményben.