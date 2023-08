Augusztus 20.

Kovács Zoltán: reggel megkezdte munkáját a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs

Reggel 7 órakor megkezdte mai működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, amelynek munkájában többek közt a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, és a Budapesti Közlekedési Központ működik közre - írta Facebook-oldalán Kovács Zoltán, a testület vezetője vasárnap.



A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a bejegyzésében hozzátette, hogy a nemzeti ünnepen a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdenek a Kossuth Lajos téren, majd ezt a Duna feletti légi parádé követi. Délután a Szent István-bazilikánál szentmisét és Szent Jobb-körmenetet tartanak, este pedig ismét látványos fény- és tűzijátékkal várjuk majd az érdeklődőket. Novák Katalin köztársasági elnök délelőtt Esztergomban mond ünnepi beszédet, majd délután ugyanitt átadja a Magyar Szent István Rend kitüntetést.



A fentiek mellett továbbra is 14 helyszínen több mint 200 program közül válogathatnak a kikapcsolódni, szórakozni vágyók, a részletekről a https://szentistvannap.hu/ honlapon tájékozódhatnak - tette hozzá.



"Kérjük, a továbbiakban is figyeljék az időjárással és a közlekedéssel kapcsolatos híreket, mielőtt útnak indulnak. Ünnepeljük biztonságosan Magyarország születésnapját!" - írta az augusztus 20-ai ünnep lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője.



Kovács Zoltán a bejegyzésben felidézte, hogy a szombat délelőtti zápor, zivatar ellenére is rendben, biztonságosan és nagy érdeklődés mellett zajlottak a Szent István-nap központi programjai Budapesten. Péntekhez hasonlóan a hétvége első napján is több tízezren vettek részt az eseményeken.