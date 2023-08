Földmozgás

Fura moraj, zavart állatok - rettegnek az emberek a földrengés térségében

Mint ismeretes, 2023. augusztus 19-én magyar idő szerint 11 óra 13 perckor majd 11 óra 16 perckor két erős földrengés pattant ki hazánkban egymás után, amit számtalan, különböző intenzitású utórengés követett. 2023. augusztus 20-án hajnalban két nagyobb rengéssel indult a nap, 3 óra 52 perckor újabb földrengés pattant ki Szarvas közelében, 4.2-es magnitúdóval, melyet 5 óra 13 perckor egy másik rengés követett 3.5-ös magnitúdóval.



Mindegyik rengést széles körben érezte a lakosság, szemtanúk beszámolói szerint még a fővárosban is érezni lehetett!

A szombati rengéseknél rengetegen jelezték a morajlást

- "Szarvason ismét lehetett érezni, viszont most csak egy robbanás szerű hang kísérte, és egy lökéshullám. De ugyan úgy beleremegett minden, mint délelőtt."



- "Nálunk (szintén Szarvas) a monitorok, TV-k és az asztali lámpa igencsak bemozdultak, és morajlás is volt rendesen!" - jelezte egy helyi lakos.



- "Szintén Szarvas, mozogtak zörögtek a szekrények, a padlás ropogott-morajlott, elég ijesztővolt... de hamar vége lett."



- "Most ebben a pillanatban rendesen remegett. Ikerunokák már félnek. A délelőttit a játszótéren éltük át, az a morgás rezgés borzalmas volt! Csabacsűd, 18 óra."



- "Gyomaendrődön 11:16-kor hallottam morajlást, és éreztem a rengést! Mozgott a csillár" - számolt be egy nő.



- "Hunyán is lehetett érezni és valami furcsa morajt. A szék szinte ugrott egyet alattam és hullott a vakolat egy kicsit."



- "Azt hittem hogy az ég morog,van itt minden (Gádoroson)."



- "Gádoroson a második volt erősebb, intenzív, robbanásszerű hang kíséretében."



- "Robaj és moraj kíséretében jött a rázkódás! A tető és minden morgott, de semmi kárunk nem keletkezett!"



- "Nálunk az egész házat átmorogta, mint valami szürke medve, de egy cserép sem mozdult el!"



- "Nálunk Szolnok megye kis falujában, Csépán is hallottuk a föld morajlását."



- "11:14 Gyomaendrődön halk morajlást hallottunk és érezhető volt, hogy mozog az asztal és remeg a szék alattunk. Nagyon rossz érzés volt. Kétszer történt ez. A második sokkal rövidebb remegés volt."

A vasárnap hajnali rengésnél is sokan panaszkodtak morajra

- "Szerintem ezt Pesten is érezni lehetett, szólnak a riasztók még most is. Hajnal 4 óra környékén kapcsoltak be. Áramszünet itt nem volt" - írta az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalára egy észlelő reggel 7-kor.



- "Én itt Szentesen is hallottam morajlás szerű hangot, olyan volt mint a távoli égzengés lett volna. Kétszer egymás után" - írta egy szentesi lakos.



- "5:14 Gyomaendrőd újra. Még morajlott is, mint amikor az ég dörög" - számolt be egy másik észlelő. Ezzel több kommentelő is egyetértett.



- "Szörnyű... azóta sem merek visszaaludni... féltem a gyerekem" - írta egy aggódó édesanya hajnal 5-kor.



- "Hát én se kívánom senkinek ezt az ébredést, ami ma hajnali 4:00 körül történt. A konyhába meg a tányérok poharak és megcsörögtek" - írta egy észlelő Szarvasról.



- "Nagyon jó volt erre felriadni, én megijedtem, meddig fog tartani még?" - kérdezte egy szintén szarvasi észlelő.

Megérezték az állatok?

Több kommentelő is arról számolt be, hogy háziállatai furán viselkedtek a szombati rengés előtt, mintha "megbolondultak volna."