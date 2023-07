Energiaválság

Ezt tehetik azok, akik a sávhatár átlépése miatti magasabb összegű földgázszámlát kaptak

Az MVM külön elbírálás nélkül 12 havi részletfizetést kínál azoknak, akiknek a rezsicsökkentett sávhatár feletti többletfogyasztásukról szóló, magasabb összegű, szabályos számlák befizetése most megterhelő - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. pénteken az MTI-vel.



Azt írták: külön elbírálás nélkül akár 12 hónapos részletfizetést is igényelhetnek az MVM azon átalánydíjas ügyfelei, akik az elmúlt hónapokban történt elszámolást követően részszámláik összegének jelentős növekedését tapasztalták, mert a július 31-ig tartó kedvezményes időszak végéig már nem maradt elegendő kedvezményes földgázmennyiségük.



Az MVM 1,7 millió átalánydíjas ügyfeléből 90 ezret érint a jelenlegi számlázással kapcsolatos kérdés - tudatták. Az érintett ügyfelek a helyzetükhöz legjobban igazodó egyéb számlázási megoldás kiválasztását is kérhetik a társaság ügyfélszolgálatán, telefonon vagy személyesen.



Hozzátették: a tényleges éves elszámolás alapján a 90 ezer ügyfél a rezsivédett mennyiség egészét vagy jelentős részét már elhasználta, jellemzően a téli hónapokban. A magasabb összegek oka, hogy a július 31-ig tartó kedvezményes időszakra így kevés rezsivédett áron elszámolható mennyiség maradt, vagy egyáltalán semennyi.



Az átlagfogyasztásig fizetendő rezsicsökkentett ár az augusztus 1-jétől kezdődő új rezsiévben is biztosított minden magyar családnak - hangsúlyozzák a közleményben.