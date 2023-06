Kormányinfó

Gulyás Gergely: árplafon az áramra, SZÉP-kártyával is lehet hidegélelmet venni

Árplafont vezet be a kormány az áramra három szektorban - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, a Kormányinfón.



Gulyás Gergely közölte, az árplafont július 1-jétől nettó 200 euró/megawattórában állapítják meg, és az a feldolgozóiparra, a szálláshely-szolgáltatásra, valamint a raktározásra, szállításra vonatkozik.



A miniszter indoklása szerint olyan szektorokról van szó, amelyek a gazdaság teljesítményére és az inflációra a legnagyobb hatással vannak, mivel ezek termelő vagy termeléshez kapcsolódó tevékenységek.



Hozzátette: a kormány cserébe azt várja, hogy ezek a cégek növeljék a gyártási kapacitásukat és az év hátralévő részében ne emeljék az árakat; ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fogja ellenőrizni.



Jelezte, az intézkedés több mint ötezer vállalkozást érint és 40 milliárd forintos költségvetési kiadása van.

Hidegélelemre is felhasználható lesz a SZÉP-kártya

A gazdaságvédelmi akciótervbe illeszkedő döntésként a kormány arról határozott, hogy lehetővé teszi a SZÉP-kártyák felhasználását hidegélelemre - jelentette be Gulyás Gergely.



Kiemelte: augusztus 1-jétől december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség, és ezzel egyidejűleg azt is lehetővé teszik, hogy ebben az időszakban a munkáltatók a SZÉP-kártya keretét, amelynek maximális összege 450 ezer forint, további 200 ezer forinttal megemeljék a kedvezményes szabályoknak megfelelően.



Közölte: a gyógyszerforgalmazó cégek esetében a kormány arról döntött, hogy július 1-jétől az extraprofitadójuk felét leírhatják, ha azt beruházásra vagy kutatás-fejlesztésre fordítják.



A gyógyszergyártók esetén pedig a jövő évben megfelezik az extraprofitadót, és ezt "még egyszer meg lehet felezni", tehát ennek a fele is leírható, ha az érintett cégek a beruházásra, illetve a kutatás-fejlesztésre költik ezt az összeget - mondta Gulyás Gergely.

Az uniós források ügyében a labda Brüsszel térfelén pattog

Az európai uniós források ügyében "a labda Brüsszel térfelén pattog", politikai döntés kérdése, hogy az Európai Bizottság vállalja-e a konfliktust az Európai Parlamenttel, és odaadja-e Magyarországnak a jog szerint neki járó pénzeket - mondta Gulyás Gergely.



A tárcavezető kérdésre válaszolva úgy értékelt: nem jogi, hanem politikai döntés kérdése, hogy a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat mikor "kegyeskedik" az Európai Bizottság folyósítani. "Nem tőlünk függ, attól függ, hogy ott mikor szedik össze a bátorságukat ahhoz, hogy az Európai Parlament magyar képviselők által felheccelt többségével szemben vállalják azt a konfliktust, hogy a jog szerint odaadják a nekünk járó pénzeket" - fogalmazott Gulyás Gergely.



Hangsúlyozta: Magyarország az Európai Bizottság által visszaigazolt módon az utolsó "mérföldkövet" is teljesítette, így elvileg a bizottságnak július elején számlákat is küldhetnek. Ekkor nekik van 90 napjuk, hogy megfontolják, fizetnek-e vagy sem - jelezte.

Magyarország továbbra is a tűzszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazza

Magyarország továbbra is kitart az azonnali ukrajnai tűzszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazó álláspontja mellett, amit minden fórumon képviselni fog - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely azt mondta, a háborús helyzet nem könnyebb, hanem nehezebb lett, újabb szakaszába lépett a konfliktus, a harctéren egyre többen halnak meg.



Hozzátette: a kormány szerint nem csupán magyar nemzeti érdek, hanem mindenkinek az érdeke, hogy mielőbb béke legyen. "Az öldöklésnek csak a béke vethet véget", ezért Magyarországnak ki kell tartania amellett, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség - mondta.



A miniszter közölte, ennek a Magyarországra gyakorolt pozitív hatása lenne, hogy az európai gazdaság részeként az ország kiszabadulna "abból a fojtogató ölelésből, amit a háború jelent", ez rögtön az infláció jelentős mérsékléséhez, gyakorlatilag megszűnéséhez vezetne.

Védelmi költségvetésre van szüksége az országnak

Védelmi költségvetésre van szüksége Magyarországnak, mivel háborús idők vannak, a 2024-es költségvetés pedig garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjasokat, a rezsicsökkentést és a munkahelyeket - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely a legfontosabbnak azt nevezte, hogy az országnak legyen 2024-re elfogadott költségvetése.



Elmondta azt is, jövőre elegendő forrást biztosítanak ahhoz, a rendszerváltás óta először, hogy Magyarország megfeleljen az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tett vállalásainak.



A jövő évi büdzsében a honvédelemre fordított források elérik a magyar gazdasági össztermék két százalékát - mondta.



Beszélt arról is, hogy az országnak a legnagyobb segítséget jelenleg az jelenti, ha valaki a megatakarításait államkötvényben vagy kincstárjegyben tartja, amelyek magas kamatot fizetnek és adómentesek.



Hozzátette: a banki megtakarítások kamatára bevezetett adó csak addig tart, amíg a háború.

Minden eszközzel fel kell lépni az EU migránskvótáról szóló döntése ellen

Brüsszel döntése a migránskvótáról elfogadhatatlan és kifejezetten veszélyes; ismét egy olyan brüsszeli hatalommal való visszaélésről van szó, amely ellen minden eszközzel és minden formában fel kell lépni - mondta Gulyás Gergely.



Kifejtette: a brüsszeli döntés meghívólevelet jelent mindenkinek, aki Európába akar jönni, erősíteni fogja a migrációt. "Magyarország több vonatkozásban is rendkívül hátrányosan érintett lenne egy ilyen szabályozás által", ezért ez ellen küzdeni kell - jelentette ki.



Gulyás Gergely közölte: lehet, hogy most még csak 30 ezer migránsról beszélnek, de ennek a többszörösét is megállapíthatja az Európai Bizottság, erre a szabályozás bármikor lehetőséget ad.