Az Arconic támogatja a dolgozókat a növekvő megélhetési költségek ellensúlyozására

A társaság közleményében köszönetet mondott azoknak a munkatársainak, akik jelenlétükkel biztosítják kritikusan fontos berendezéseik állapotát a munkabeszüntetés ideje alatt.

Az Arconic-Köfém Kft. mindent megtesz, ami pénzügyileg lehetséges, hogy támogassa a dolgozókat a növekvő megélhetési költségek ellensúlyozására, miközben továbbra is fent kell tartania a versenyképes üzletmenetet - hangsúlyozta a vállalat az MTI-hez hétfőn eljuttatott állásfoglalásában, amelyben reagált a cégnél június 4. óta tartó sztrájkra.



Megjegyezték, hogy tiszteletben tartják a sztrájkban részt vevő munkavállalók álláspontját, ugyanakkor a szakszervezettel kötött sztrájkmegállapodással összhangban csütörtöktől kezdődően a sztrájk ideje alatt nem biztosítják a helyszínt a sztrájkban résztvevők részére a társaság területén belül biztonsági okok miatt.



Kiemelték: a szakszervezet vezetőinek többször is elmagyarázták, hogy a piac fellendülése sokat segített volna abban, hogy eredményes megbeszéléseket folytassanak, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet hatással van az üzem termelési mennyiségére.



Megemlítették, hogy a gyár továbbra is minden munkavállalóját foglalkoztatja. Hozzátették: tavaly év végén két részletben biztosítottak anyagi támogatást a dolgozóknak, ezen felül márciusban átlagosan 10,8 százalékos, differenciált béremelést hajtottak végre, a termelési területen dolgozó munkatársakat nagyobb arányú, akár 14 százalékot is elérő emelésben részesítették.



Az Arconic számára csalódás a szakszervezeti vezetők félrevezető kommunikációja a médiában - a sztrájkolók számától kezdve a béremelés százalékos mértékéig. Szerintük nem adnak valós képet a tárgyalási folyamatról, nem biztosítanak minden kellő információt ahhoz, hogy jól átgondolt döntést hozzanak az Arconic-Köfém munkavállalói a sztrájkban való részvételükkel kapcsolatban. Jelezték, mindezek ellenére továbbra is jóhiszeműen működnek együtt a szakszervezettel, hogy a munkavállalóik, ügyfeleik és a helyi közösség számára előnyös megállapodásra jussanak.

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokonszakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) pénteki közleménye szerint jogszabályellenes az Arconic azon lépése, hogy nem engedi be a gyár területére a sztrájkoló munkavállalókat, akik így kénytelenek otthon maradni, ezért a szakszervezet pert indít. Hangsúlyozták, hogy a kialakult helyzetben a sztrájkolók úgy döntöttek, hogy továbbra sem veszik fel a munkát, és kedden 13 és 15 között szolidaritási demonstrációt tartanak a gyár előtt.



Mint írták, készek a mielőbbi megállapodásra, ennek érdekében levélben fordultak Timothy Myers-hez, az Arconic cégcsoport amerikai elnök-vezérigazgatójához, melyben tájékoztatták a kialakult helyzetről. A dolgozók további 5,5 százalékos bérkiegészítést szeretnének, ami a szakszervezet szerint a magas infláció és a megnövekedett megélhetési költségek miatt reális elvárás.



A VDSZ június 2-án jelentette be, hogy eredménytelennek bizonyultak a sztrájktárgyalások Székesfehérvárott az Arconic-Köfém Kft.-vel, ezért határozatlan idejű sztrájk kezdődött, aminek következtében a gyárban a teljes termelés leállt.



A nyilvános cégadatok szerint a 788 főt foglalkoztató Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. a 2022-es üzleti évben 238,6 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 12 milliárd forintos nyereséget ért el.



Az Arconic 2019 februárjában jelentette be, hogy két önálló vállalattá válik szét 2020 második negyedévében, így jött létre az Arconic Corporation és a Howmet Aerospace. Mindkettő rendelkezik gyárral Székesfehérváron, előbbi leginkább alumínium hengerelt- és sajtolt termékeket, utóbbi főként magasabb hozzáadott értékű termékeket állít elő.