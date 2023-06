KSH

Népszámlálás: többen élnek az agglomerációban, nőtt a lakások száma és mérete

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A tavaly őszi népszámlálás adatai szerint a nagyvárosok népessége általánosságban csökkent, vonzáskörzetüké azonban jellemzően gyarapodott, nőtt a lakások száma és mérete is, egy lakásra pedig kevesebb lakó jut - közölte Kovács Marcell, a népszámlálás projektvezetője kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke elmondta, tavaly ősszel zajlott a 16. népszámlálás, de ez volt az első, amely már teljes egészében digitális volt. Az adatfelvétel során 1,8 milliárd adatot gyűjtöttek össze - tette hozzá.



Kiemelte, a feldolgozás a digitális jelleg miatt, valamint az állami adatbázisok széleskörű használatának köszönhetően lényegesen gyorsabb mint korábban, így szeptember végéig a teljes népszámlálási adatállomány hozzáférhető lesz egy teljesen új lekérdező rendszerben.



Kovács Marcell elmondta, a legutóbbi népszámlálás kezdetekor, 2022. október elsején 9 millió 604 ezer volt Magyarország lakossága, ez 3,4 százalékkal kevesebb a 2011-es adatokhoz képest. A népességszám 1980 óta folyamatosan csökken, aminek a legfőbb oka, hogy a halálozások száma egyre nagyobb mértékben haladja meg a születésekét - jegyezte meg.



Közölte, a népességszám csökkenése területileg változatosan ment végbe: a nagyvárosok népessége csökkent, a vonzáskörzeteké nőtt, nőtt a lakosság száma az északnyugati országrészben és a Balaton környékén, de összességében a települések többségét népességfogyás jellemezte.



A népességből 1,4 millió gyermekkorú, arányuk 2011 óta nem változott. A gyermekkorúak között a 3 évnél fiatalabbak és az óvodáskorúak is egyaránt 280 ezren vannak, az általános iskolás korú gyerekek száma 842 ezer. Területi megoszlás szerint az északkeleti és a délnyugati országrészben, valamint a főváros agglomerációjában az átlagnál magasabb az arányuk.



Az aktív korú népesség 6,2 milliós, az időskorúak száma pedig megközelíti a kétmilliót.



Ez alapján jól látható a társadalom egyre idősödő korszerkezete, ami egyébként a fejlett társadalmakra általában jellemző - mutatott rá.



Hozzátette, a legtöbb idős ember a fővárosban, a Balaton környékén, valamint az aprófalvas nyugati, északi és délkeleti országrészben él.



A népességet 52 százalékos nőtöbblet jellemzi, az újszülöttek között ugyan mindig többen vannak a fiúk, mint a lányok, de 55 év felett a nők aránya egyre nagyobb - közölte Kovács Marcell.



Az ország lakásállománya folyamatosan növekszik, 2022-ben 4,6 millió lakás volt az országban, ez 190 ezerrel, 4,3 százalékkal több, mint 2011-ben - ismertette a projektvezető.

Rámutatott, annak következtében, hogy a népesség száma csökken a lakások száma viszont nő, csökken a "laksűrűség" is, azaz kevesebb lakó jut 100 lakott lakásra. 2022-ben 100 lakásra 237 lakó jutott, ez 11 fős csökkenés 2011 óta.



Mindeközben a lakások alapterülete növekszik, 2022-ben 82 négyzetméter volt a lakások átlagterülete, 4 négyzetméterrel nagyobb mint 2011-ben. A négyszobás vagy annál nagyobb lakások aránya majdnem 30 százalék volt tavaly ősszel. A lakások komfortfokozata is javult, az összkomfortos lakások aránya 70 százalék körüli.



A lakások száma számottevően nőtt a Balaton környékén, a fővárosban és az agglomerációjában, egyes régióközpontokban és az északnyugati határszélen.



A lakások több mint egyharmada 1960 és 1980 között épült, 14 százalék az ezredforduló után, 16 százalék pedig a II. világháború előtt. A legrégebbi és a legújabb lakások többsége is Budapesten található.



A lakások leggyakrabban téglából épültek, Budapesten és a megyei jogú városokban a panelfalazat a második leggyakoribb, a községekben pedig a tégla után a vályog a legjellemzőbb - közölte Kovács Marcell.



Beszámolója szerint a leggyakoribb fűtőanyag a vezetékes gáz, de minél kisebb egy település, annál jellemzőbb, hogy más fűtőanyagot is használnak, leginkább fát. Közben jelentősen nőtt azon lakások száma, amelyekben áramot is használnak fűtésre, fővárosban 10, vidéken majdnem 9 százalékban használnak áramot is fűtésre.



A projektvezető kiemelte, tavaly először rákérdeztek a megújuló energiaforrások használatára is: 2022-ben 68 ezer háztartásban használtak hőszivattyú, 165 ezerben napelemet, 28 ezerben pedig napkollektort. A hőszivattyú a fővárosban a leggyakoribb, a napelem és a napkollektor pedig vidéken jellemző.



Vezetékes internet a lakott lakások 73 százalékában volt - fűzte hozzá.



Szólt arról is, hogy egyre több az idényszerűen használt lakás, 2022-ben 599 ezer lakásban nem laktak életvitelszerűen, arányuk 2011 óta két százalékponttal, 13 százalékra nőtt.



Kovács Marcell végül felhívta a figyelmet arra, hogy a KSH honlapján keresztül már elérhető az új, könnyen kezelhető népszámlálási adatbázis, amelyben a felhasználók saját igényeik szerint állíthatnak össze táblázatokat.