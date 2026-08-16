Baleset

Busztragédia az M3-ason: legalább 12 halott, több tucat sérült

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint súlyos közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, amelyhez összesen 14 mentőegységet riasztottak.



Az OMSZ előzetes adatai alapján a balesetben 12 ember életét vesztette. A mentők egy életveszélyes sérültet, kilenc súlyos sérültet, valamint 37 könnyebb sérültet láttak el a helyszínen. A sérülteket a helyszíni mentőellátást követően a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították.



"12 ember életét vesztette és legalább tízen súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek - írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök.



A mentési munkálatok és a sérültek ellátása továbbra is folyamatban van, ezért a hatóságok hangsúlyozták, hogy az adatok egyelőre előzetesek, a sérültek állapota és az áldozatok száma még változhat.



A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A hatóságok várhatóan a későbbiekben adnak részletesebb tájékoztatást a tragédia okairól és a mentés alakulásáról.