Árvíz

Halálos áldozatokat követeltek a villámárvizek Kentucky államban

Legalább négy ember meghalt Kentucky államban a hétvégi villámárvizekben, rendkívüli állapotot hirdettek, miközben az előrejelzések szerint újabb heves esőzések súlyosbíthatják a helyzetet. 2026.06.28 09:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Legalább négy ember életét vesztette az Egyesült Államokban, miután heves zivatarok és özönvízszerű esőzések súlyos villámárvizeket okoztak Kentucky államban. Andy Beshear kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett, miközben a meteorológusok további jelentős csapadékra figyelmeztetnek.



A halálos áldozatok közül hárman Madison County megyében, egy ember pedig Jackson County területén vesztette életét. Két áldozatot richmondi otthonában találtak meg, miután az árvíz rövid idő alatt elöntötte az utcákat és csapdába ejtette a lakókat. Egy harmadik embert elárasztott úton rekedt járművéből emeltek ki már holtan.



A mentőegységek házról házra járva kutatnak a bajba jutottak után, ugyanakkor több térség megközelíthetetlenné vált. Az áradások számos főutat elöntöttek, legalább tizenkét állami út járhatatlanná vált, és több vízi mentést is végre kellett hajtani.



A legsúlyosabban érintett területeken akár 18 centiméter csapadék is hullhatott, míg a szomszédos Indiana egyes részein 10–25 centiméter esőt mértek. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak, különösen sötétedés után, mivel további heves esőzések várhatók.