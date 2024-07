Fogyasztóvédelem

NAV: veszélyes termékek is forgalomba kerülhetnek szabálytalan megfelelőségi jelzéssel

Sokféle termék forgalomba kerülhet szabálytalan megfelelőségi jelzéssel, ezért indokolt a fogyasztói óvatosság, vásárolni emiatt is csak megbízható helyekről ajánlott - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.



Az adóhatóság szerint a kereskedelem volumenének ugrásszerű növekedése mindenkitől megköveteli a fokozott óvatosságot, ekkora mennyiségből ugyanis lehetetlen hatósági eszközökkel visszatartani a környezetre és az egészségre veszélyes termékeket. Ezek kiszűrésére mind az EU-n kívülről érkező áruk vámellenőrzésekor, mind a közúti és a piacos ellenőrzéseken törekszik a NAV, vizsgálva a termékek jelöléseit, használati útmutatóit, igazolási dokumentumait, fizikai jellemzőit. A piacfelügyeleti hatóságok tavaly 269 esetben tiltották meg az áruk forgalomba hozatalát - írták.



A közlemény szerint a veszélyes termékek sokszor nehezen ismerhetők föl, rendszeresen találni szabálytalan megfelelőségi jelöléseket, és akár a "CE" jelölés - amely az uniós előírásoknak való megfelelőséget hivatott jelezni - feltüntetése is lehet szabálytalan, vagyis nem feltétlen jelent kockázatmentességet. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján főképp játékoknál, elektromos készülékeknél, kerti szerszámoknál fordulhatnak elő hiányosságok, de munkavédelmi eszközök is lehetnek veszélyesek - tették hozzá.