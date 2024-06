Bosszú

Varga Mihály szerint rengeteg adóval tartozik a Karácsony Gergely vezette önkormányzat

Döntött az ítélőtábla, a főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól - írta a pénzügyminiszter kedden a Facebook-oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a Fővárosi Ítélőtábla elutasította a főpolgármester újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról.



Ezzel már több mint 30 milliárd forint be nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól - tette hozzá.



Úgy folytatta, hogy mindeközben Budapest csődben van: bár az önkormányzat 102 milliárd forint adót szedett be az év első 4 hónapjában, ennek ellenére pénzeszközei április végére 9 milliárd forintra csökkentek, adósságállománya 30 milliárd forinttal nőtt, és további 5 milliárd forintnyi be nem fizetett adóval még mindig tartozik a Karácsony Gergely vezette önkormányzat.



"A baloldali álhírekben a kormányt okolják az üres fővárosi kasszáért, a tények azonban cáfolják ezt: az elmúlt 5 évben összesen több mint 1200 milliárd forint adóbevételhez és állami támogatáshoz jutott a főváros, miközben 188 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellett (volna) fizetnie a szegényebb települések támogatására" - fogalmazott Varga Mihály.



A fővárosi önkormányzat még tavaly pert indított a szolidaritási hozzájárulás Budapestre kiszabott idei mértéke miatt. A bíróság júliusban első fokon hatáskör hiányában elutasította a beadványt, de 2023 szeptemberében a per tartalmára jogvédelmet adott a fővárosnak. A főváros vezetése 2023. november 23-án feljelentést tett, mert a Magyar Államkincstár a jogvédelem ellenére 5,6 milliárd forintot inkasszált számlájáról.