Adóügyek

Tavaly több mint 120 ezer hamis áru bejutását akadályozta meg a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőr munkatársai 2023-ban több mint 120 ezer hamis termék bejutását akadályozták meg a vámellenőrzésekkel. 2024.04.29 17:24 MTI

A közlemény szerint a NAV vámeljárásaiban különös figyelmet fordít a hamisítványok forgalomba kerülésének megakadályozására.



A NAV pénzügyőrei 2023-ban mintegy 700 vámellenőrzésben vizsgálták az áruk eredetét. A NAV összesen több mint 120 ezer termék esetében intézkedett. Ezek az áruk leggyakrabban sportcipők és ruházati termékek, de rendkívül sok esetben találnak hamis gyerekjátékokat is. Jelentős volt továbbá a karórákkal, parfümökkel, játékkonzolokkal, táskákkal és mobiltelefon-alkatrészekkel vagy -kiegészítőkkel kapcsolatos eljárások száma is. Megállapítható, hogy a hamis termékek jellemzően a Távol-Keletről érkeztek.



Az eljárásokkal érintett összes termék forgalmi értéke megközelítette a 3,8 millió eurót.



Kiemelték: a hamis termékek előállítási körülményei és a felhasznált alapanyagok ismeretlenek, a termékek sok esetben nem felelnek meg az EU-ban érvényes termékbiztonsági és fogyasztóvédelmi előírásoknak. Ezek az áruk az eredeti termékeknél jóval rosszabb minőségűek, ezért veszélyesek lehetnek a gyermekek és felnőttek egészségére, biztonságára, vagy akár az életükre is. A szellemi tulajdonjogot sértő áruk azonosítása esetén a vámeljárási intézkedés legtöbbször az áruk megsemmisítéséhez vezet.



A szellemi tulajdonjogot sértő termékek kiszűrésére idén is különös figyelmet fordít a vámhatóság. Januárban a NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának pénzügyőrei Kínából származó áruk között elrejtve közel 2 ezer Apple, Emporio Armani, Michael Kors, Tommy Hilfiger, valamint Hugo Boss logóval ellátott terméket találtak egy vámellenőrzés során. Valamennyi áruról a jogtulajdonosok megerősítették, hogy hamisítványok, és kérték azok megsemmisítését.