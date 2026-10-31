Állatvédelem

Megmentették a kutyáját, mégis nekik esett a gazdi

Sikeresen befogtak egy elveszett kutyát a csepeli állatvédők, ám az örömteli történet váratlan fordulatot vett: az egyesület beszámolója szerint az állat gazdájával támadt konfliktusuk a mentés után.

2026.10.31 22:09ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Nem mindennapi esetről számolt be Facebook-oldalán az Agenor Civil Állatvédő Egyesület – Csepel. Az önkénteseknek sikerült befogniuk egy elveszett kutyát, ám ahelyett, hogy az ügy egyszerűen jó hírrel zárult volna, nézeteltérés alakult ki köztük és az állat tulajdonosa között.

Az egyesület bejegyzése szerint a gazda azt kifogásolta, hogy az állatvédők az általuk készített fényképet engedély nélkül tették közzé, amikor beszámoltak a sikeres befogásról.

„Nem gondoltuk volna, hogy mi leszünk a szar arcok egy kutya sikeres becsapdázása után a GAZDI részéről” – írták keserűen.

Az állatvédők azt is közölték, hogy a gazdától kapott 20 ezer forintos átutalást visszaküldték. Hangsúlyozták, hogy munkájukért továbbra sem várnak pénzt vagy különösebb elismerést, ugyanakkor alapvető emberi korrektséget igen.

Az egyesület szerint a történtek nem változtatnak azon, hogy a jövőben is segíteni fognak a bajba jutott állatokon, amennyiben idejük és energiájuk engedi. Követőiket és támogatóikat pedig továbbra is tájékoztatni szeretnék a sikeres mentésekről.

A konfliktus részleteiről és a gazda álláspontjáról a bejegyzés nem közölt további információkat.

Az állatvédők végül jelezték, hogy részükről lezártnak tekintik az ügyet.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.