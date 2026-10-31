Állatvédelem
Megmentették a kutyáját, mégis nekik esett a gazdi
Sikeresen befogtak egy elveszett kutyát a csepeli állatvédők, ám az örömteli történet váratlan fordulatot vett: az egyesület beszámolója szerint az állat gazdájával támadt konfliktusuk a mentés után.2026.10.31 22:09ma.hu
Nem mindennapi esetről számolt be Facebook-oldalán az Agenor Civil Állatvédő Egyesület – Csepel. Az önkénteseknek sikerült befogniuk egy elveszett kutyát, ám ahelyett, hogy az ügy egyszerűen jó hírrel zárult volna, nézeteltérés alakult ki köztük és az állat tulajdonosa között.
Az egyesület bejegyzése szerint a gazda azt kifogásolta, hogy az állatvédők az általuk készített fényképet engedély nélkül tették közzé, amikor beszámoltak a sikeres befogásról.
„Nem gondoltuk volna, hogy mi leszünk a szar arcok egy kutya sikeres becsapdázása után a GAZDI részéről” – írták keserűen.
Az állatvédők azt is közölték, hogy a gazdától kapott 20 ezer forintos átutalást visszaküldték. Hangsúlyozták, hogy munkájukért továbbra sem várnak pénzt vagy különösebb elismerést, ugyanakkor alapvető emberi korrektséget igen.
Az egyesület szerint a történtek nem változtatnak azon, hogy a jövőben is segíteni fognak a bajba jutott állatokon, amennyiben idejük és energiájuk engedi. Követőiket és támogatóikat pedig továbbra is tájékoztatni szeretnék a sikeres mentésekről.
A konfliktus részleteiről és a gazda álláspontjáról a bejegyzés nem közölt további információkat.
Az állatvédők végül jelezték, hogy részükről lezártnak tekintik az ügyet.
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