Elképesztő!

Rejtélyes fiatalember tartja tisztán Szolnok utcáit

Egy ismeretlen fiatalember nap mint nap összeszedi a mások által eldobált szemetet Szolnokon, önzetlen munkájáról pedig videó is készült, amelyet a helyiek elismeréssel fogadtak.

2026.10.30 10:31ma.hu
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Nem mindennapi történetet osztott meg a Szolnok Hangja nevű Facebook-oldal. Egy, a Kassai utcából érkezett videón egy fiatalember látható, aki rendszeresen összegyűjti a környéken szétdobált hulladékot.

A bejegyzés szerint a fiú nap mint nap végigjárja az utcákat, és összeszedi azt a szemetet, amelyet mások sokszor az éjszaka folyamán hagynak maguk után.

A fiatalember kiléte egyelőre ismeretlen, és az sem derült ki, mi motiválja arra, hogy rendszeresen, saját elhatározásából tisztítsa meg a környezetét.

A Szolnok Hangja a videó közzétételével szeretné megtudni, ki lehet a környék önkéntes segítője, és nyilvánosan is köszönetet mondott neki.

A tisztább környezetért nem feltétlenül kell nagy akciókat szervezni. Néha egyetlen ember kitartó munkája is látványos változást hozhat.

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