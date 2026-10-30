Elképesztő!
Rejtélyes fiatalember tartja tisztán Szolnok utcáit
Egy ismeretlen fiatalember nap mint nap összeszedi a mások által eldobált szemetet Szolnokon, önzetlen munkájáról pedig videó is készült, amelyet a helyiek elismeréssel fogadtak.2026.10.30 10:31ma.hu
Nem mindennapi történetet osztott meg a Szolnok Hangja nevű Facebook-oldal. Egy, a Kassai utcából érkezett videón egy fiatalember látható, aki rendszeresen összegyűjti a környéken szétdobált hulladékot.
A bejegyzés szerint a fiú nap mint nap végigjárja az utcákat, és összeszedi azt a szemetet, amelyet mások sokszor az éjszaka folyamán hagynak maguk után.
A fiatalember kiléte egyelőre ismeretlen, és az sem derült ki, mi motiválja arra, hogy rendszeresen, saját elhatározásából tisztítsa meg a környezetét.
A Szolnok Hangja a videó közzétételével szeretné megtudni, ki lehet a környék önkéntes segítője, és nyilvánosan is köszönetet mondott neki.
A tisztább környezetért nem feltétlenül kell nagy akciókat szervezni. Néha egyetlen ember kitartó munkája is látványos változást hozhat.
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