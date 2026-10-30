Állati

Anthony Hopkins egy macskával lopta el a rajongók szívét

A kétszeres Oscar-díjas színész a macskák világnapja alkalmából osztott meg egy kedves üzenetet, amelyben a négylábú kedvencek társaságának örömét ünnepelte.

2026.10.30 05:29ma.hu
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Anthony Hopkins ezúttal nem egy új filmszereppel, hanem egy rövid, humoros Facebook-bejegyzéssel jelentkezett. A 88. életévében járó világsztár a nemzeti macskanap alkalmából üzent követőinek.

„Tökéletes a világ, ha egy macska mellett ébredsz” – írta a színész, az angol eredetiben a dorombolásra utaló szójátékkal (purrfect) téve még kedvesebbé a mondatot.

Az Egyesült Államokban október 29-én ünnepelt National Cat Day célja, hogy felhívja a figyelmet a macskák szeretetére, a felelős állattartásra és a menhelyi örökbefogadás fontosságára.

A Hannibal Lecter megformálójaként világhírűvé vált Hopkins a közösségi médiában gyakran mutatja meg játékosabb, közvetlenebb oldalát. Mostani bejegyzésével ismét emlékeztetett arra, hogy néha a legegyszerűbb dolgok jelentik a legnagyobb örömöt.

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