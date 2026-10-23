Elképesztő történet
Hab keletkezett az esőben a 11-es úton, elszabadultak a kommentek
Különös jelenségre figyeltek fel az autósok a 11-es főúton: az eső után habzott az úttest Tahitótfalu és Szentendre között, a közösségi médiában pedig egymást érték a találgatások és a vicces magyarázatok.2026.10.23 08:24ma.hu
Szokatlan látvány fogadta az autósokat a 11-es főúton a legutóbbi esőzés után. A Szentendre Blogol Facebook-csoport egyik tagja arról számolt be, hogy Tahitótfalutól Szentendréig több helyen habos volt az úttest.
„Nem vagyok összeesküvés-elméletes, azonban a tegnapi eső miatt a 11-esen Tahitól Szentendréig habos volt az úttest. Mitől? Van valakinek ötlete?” – tette fel a kérdést.
A bejegyzés alatt hamar megindult a találgatás. Akadt, aki szerint a jelenség egyáltalán nem újdonság, és már évente többször is felmerült a csoportban.
Mások arról számoltak be, hogy korábban a kútból locsolt víznél is tapasztaltak habzást, így szerintük nem feltétlenül az úttest szennyeződése okozhatta a jelenséget.
A hozzászólók egy része humorral kezelte a rejtélyt. Valaki szerint egyszerűen arról van szó, hogy „évente négyszer megfürdenek a halak”, más úgy vélte, hogy „a víz habozik folyni”, és olyan is akadt, aki szerint a megoldás természetesen 42.
Egy hozzászóló mesterséges intelligencia segítségével próbált magyarázatot találni, majd ironikusan egy másik lehetőséget is felvetett: „Vagy B: direkt mérgeznek minket, mindmeghalunk.” Ehhez természetesen már csak annyit lehetett hozzáfűtni: Apa, kezdődik!
A kommentelők többsége ugyanakkor inkább az összeesküvés-elméletek kialakulásának lehetőségén élcelődött.
Az eső után megjelenő úthabnak több hétköznapi magyarázata is lehet. A csapadék az aszfalton felhalmozódott olajos, szerves vagy tisztítószer-maradványokat is felkeverheti, a járműforgalom pedig elősegítheti a habképződést. Hasonló jelenség természetes eredetű szerves anyagok jelenlétében is kialakulhat.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 9:43 Október 23. - Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
- 8:24 Hab keletkezett az esőben a 11-es úton, elszabadultak a kommentek
- 20:39 11 év után visszavitte gazdája a menhelyre a szinte teljesen megvakult, beteg és öreg kutyáját
- 18:32 Összefognának a polgármesterek az M0-s dugói miatt
- 16:16 Állatorvosokat fenyegethetnek a sérült rókák mentése miatt
- 10:57 PhD-fokozat, 32 év tapasztalat - mégsem érheti el az orvosok bérét egy ápoló?
- 8:47 Több métert zuhant két túrázó a Pilisben, hajszálon múlt a tragédia
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06