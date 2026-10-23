Elképesztő történet

Hab keletkezett az esőben a 11-es úton, elszabadultak a kommentek

Különös jelenségre figyeltek fel az autósok a 11-es főúton: az eső után habzott az úttest Tahitótfalu és Szentendre között, a közösségi médiában pedig egymást érték a találgatások és a vicces magyarázatok. 2026.10.23 08:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szokatlan látvány fogadta az autósokat a 11-es főúton a legutóbbi esőzés után. A Szentendre Blogol Facebook-csoport egyik tagja arról számolt be, hogy Tahitótfalutól Szentendréig több helyen habos volt az úttest.



„Nem vagyok összeesküvés-elméletes, azonban a tegnapi eső miatt a 11-esen Tahitól Szentendréig habos volt az úttest. Mitől? Van valakinek ötlete?” – tette fel a kérdést.



A bejegyzés alatt hamar megindult a találgatás. Akadt, aki szerint a jelenség egyáltalán nem újdonság, és már évente többször is felmerült a csoportban.



Mások arról számoltak be, hogy korábban a kútból locsolt víznél is tapasztaltak habzást, így szerintük nem feltétlenül az úttest szennyeződése okozhatta a jelenséget.



A hozzászólók egy része humorral kezelte a rejtélyt. Valaki szerint egyszerűen arról van szó, hogy „évente négyszer megfürdenek a halak”, más úgy vélte, hogy „a víz habozik folyni”, és olyan is akadt, aki szerint a megoldás természetesen 42.



Egy hozzászóló mesterséges intelligencia segítségével próbált magyarázatot találni, majd ironikusan egy másik lehetőséget is felvetett: „Vagy B: direkt mérgeznek minket, mindmeghalunk.” Ehhez természetesen már csak annyit lehetett hozzáfűtni: Apa, kezdődik!



A kommentelők többsége ugyanakkor inkább az összeesküvés-elméletek kialakulásának lehetőségén élcelődött.



Az eső után megjelenő úthabnak több hétköznapi magyarázata is lehet. A csapadék az aszfalton felhalmozódott olajos, szerves vagy tisztítószer-maradványokat is felkeverheti, a járműforgalom pedig elősegítheti a habképződést. Hasonló jelenség természetes eredetű szerves anyagok jelenlétében is kialakulhat.