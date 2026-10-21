Magyarország
Magyar Péter egy spanyol lapban is feltűnt
Háromoldalas interjú jelent meg Magyar Péter miniszterelnökkel egy spanyol újságban - legalábbis erről számolt be egy Madridban élő magyar nő, aki egészen váratlan helyen bukkant rá az írásra.2026.10.21 14:13ma.hu
Egy madridi fogorvosi rendelő várótermében érte kellemes meglepetés a Talpra Magyarok! – TISZA közösségi csoport egyik tagját.
A nő Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy fogorvosi időpontjára várakozva az egyik újságban háromoldalas interjút fedezett fel Magyar Péter miniszterelnökkel.
„Csak nem egy három oldalas interjút a Miniszterelnökünkkel?” – írta örömmel a közösségi oldalon.
A nő szerint a váratlan felfedezés még a fogorvosi látogatással járó kellemetlenségeket is feledtette vele.
A bejegyzésből nem derül ki, melyik spanyol lap közölte az interjút, és az sem, hogy a magyar kormányfő milyen témákról beszélt benne.
A madridi beszámoló mindenesetre arra utal, hogy Magyar Péter a spanyol sajtó érdeklődését is felkeltette.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:29 Fel akartak akasztani egy kölyökkutyát - egy nő szállt szembe a bántalmazókkal
- 20:24 A 12. emeletről lógott egy hároméves kislány Kínában
- 18:31 Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen
- 16:18 Nehéz téglát kötöttek egy négykilós csontsovány kutya nyakába - vádat emeltek az állatkínzó ellen
- 14:13 Magyar Péter egy spanyol lapban is feltűnt
- 12:38 Felakasztotta kölyökkutyáját az erdőben - megtalálták a feltételezett elkövetőt
- 10:00 Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06