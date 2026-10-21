Magyarország

Magyar Péter egy spanyol lapban is feltűnt

Háromoldalas interjú jelent meg Magyar Péter miniszterelnökkel egy spanyol újságban - legalábbis erről számolt be egy Madridban élő magyar nő, aki egészen váratlan helyen bukkant rá az írásra.

2026.10.21 14:13ma.hu
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Egy madridi fogorvosi rendelő várótermében érte kellemes meglepetés a Talpra Magyarok! – TISZA közösségi csoport egyik tagját.

A nő Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy fogorvosi időpontjára várakozva az egyik újságban háromoldalas interjút fedezett fel Magyar Péter miniszterelnökkel.

„Csak nem egy három oldalas interjút a Miniszterelnökünkkel?” – írta örömmel a közösségi oldalon.

A nő szerint a váratlan felfedezés még a fogorvosi látogatással járó kellemetlenségeket is feledtette vele.

A bejegyzésből nem derül ki, melyik spanyol lap közölte az interjút, és az sem, hogy a magyar kormányfő milyen témákról beszélt benne.

A madridi beszámoló mindenesetre arra utal, hogy Magyar Péter a spanyol sajtó érdeklődését is felkeltette.


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