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Pócs János lehányingerezte magát az Országgyűlésben

Névtábla helyett egy "HÁNYINGER!" feliratú papírlapot mutatott fel Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a parlamentben. A jelenetet Gyömbér Dávid is szóvá tette, aki szerint a politikus az Országgyűlés méltóságát sértette meg.

2026.10.12 16:10ma.hu
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Sajátos módját választotta a parlamenti véleménynyilvánításnak Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő egy „HÁNYINGER!” feliratú papírlapot emelt maga elé Magyar Péter felszólalására reagálva.

A jelenet akár úgy is értelmezhető, mintha Pócs a saját névtábláját cserélte volna le a feliratra, és ezzel azonosította volna magát az Országgyűlésben.

Az esetre Gyömbér Dávid is reagált Facebook-oldalán, élesen bírálva a képviselő viselkedését.

„Ezzel nemcsak a miniszterelnökkel, hanem az Országgyűlés méltóságával szemben is tiszteletlenséget tanúsított” – írta.

Gyömbér szerint Pócs János megnyilvánulása nem pusztán egyéni politikai gesztus, hanem a kormánypárt egészéről is képet ad.

„Ez a viselkedés az egész Fideszt minősíti” – fogalmazott.

A képviselő feliratának eredeti célja feltehetően Magyar Péter bírálata volt, ám a jelenet más olvasatot is kínál: Pócs Jánosnak ezúttal a saját neve helyett sikerült egyetlen szóval bemutatkoznia.

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