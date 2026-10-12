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Pócs János lehányingerezte magát az Országgyűlésben

Névtábla helyett egy "HÁNYINGER!" feliratú papírlapot mutatott fel Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a parlamentben. A jelenetet Gyömbér Dávid is szóvá tette, aki szerint a politikus az Országgyűlés méltóságát sértette meg. 2026.10.12 16:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sajátos módját választotta a parlamenti véleménynyilvánításnak Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő egy „HÁNYINGER!” feliratú papírlapot emelt maga elé Magyar Péter felszólalására reagálva.



A jelenet akár úgy is értelmezhető, mintha Pócs a saját névtábláját cserélte volna le a feliratra, és ezzel azonosította volna magát az Országgyűlésben.



Az esetre Gyömbér Dávid is reagált Facebook-oldalán, élesen bírálva a képviselő viselkedését.



„Ezzel nemcsak a miniszterelnökkel, hanem az Országgyűlés méltóságával szemben is tiszteletlenséget tanúsított” – írta.



Gyömbér szerint Pócs János megnyilvánulása nem pusztán egyéni politikai gesztus, hanem a kormánypárt egészéről is képet ad.



„Ez a viselkedés az egész Fideszt minősíti” – fogalmazott.



A képviselő feliratának eredeti célja feltehetően Magyar Péter bírálata volt, ám a jelenet más olvasatot is kínál: Pócs Jánosnak ezúttal a saját neve helyett sikerült egyetlen szóval bemutatkoznia.