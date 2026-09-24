Állati
Beköltözött egy csizmába a pele - tavaszig maradhat a különös albérlő
Nem mindennapi téli szállást választott magának egy apró pele: egy csizmában aludt el, és a Bükki Nemzeti Park munkatársával történt egyeztetés után úgy döntöttek, hagyják is ott pihenni tavaszig.2026.09.24 10:19ma.hu
Különös vendégről számolt be a Szeretemhelyi Pupákok Facebook-oldala: egy apró pele egy csizmát választott magának alvóhelyül, és úgy tűnik, esze ágában sincs egyhamar kiköltözni belőle.
A kis állat olyan mozdulatlanul aludt, hogy egy ideig még attól is tartottak, elpusztult. Később azonban kiderült, hogy valószínűleg csak megkezdte téli pihenőjét.
„Tegnap délután volt egy pár óra, amíg azt hittem, hogy kilehelte a lelkét, de szerencsére úgy néz ki, hogy csak eltette magát télire” – írták.
A megtaláló a Bükki Nemzeti Park egyik munkatársával is egyeztetett, hogy biztosan ne ártsanak az állatnak. A beszámoló szerint végül abban maradtak, hogy a pelét nem zavarják meg: a csizmával együtt a raktárban maradhat tavaszig.
A rögtönzött téli szállást egy magasabb polcra tették, mellé pedig némi ennivalót is készítettek arra az esetre, ha a kis lakó időközben felébredne.
Ha minden a tervek szerint alakul, tavasszal, amikor a pele magától felébred, szabadon engedik.
Addig pedig a csizma eredeti gazdájának valószínűleg másik lábbelit kell választania.
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