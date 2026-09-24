Állati

Újabb skorpiót találtak Magyarországon - ezúttal egy karcagi benzinkútnál

Alig néhány nappal a nagykanizsai eset után újabb skorpió bukkant fel Magyarországon: ezúttal Karcagnál, egy benzinkútnál találtak egy példányt. 2026.09.24 06:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb szokatlan skorpióészlelésről számoltak be Magyarországon. A beszámoló szerint ezúttal Karcagnál, a belső MOL-kútnál találtak egy példányt.



Az eset azért is érdekes, mert nem sokkal korábban egy nagykanizsai társasház lépcsőházában fogtak be egy néhány centiméteres skorpiót. Az állatot szakemberekhez juttatták, az ELTE vizsgálata pedig megállapította, hogy egy európai, emberre nézve alapvetően nem veszélyes skorpiócsalád tagja. A pontos faj meghatározása még folyamatban van.



A karcagi példány fajáról egyelőre nincs szakértői azonosítás. A közösségi oldalakon többen kárpáti skorpióra vagy annak valamely rokonára, az Euscorpius nemzetség egyik fajára tippeltek, mások egészen eltérő fajokat említettek. Ezek azonban szakértői vizsgálat nélkül csak találgatások.



A skorpiók felbukkanása Magyarországon nem teljesen ismeretlen jelenség. Az ELTE és a Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei már korábban közösségi adatgyűjtést indítottak annak kiderítésére, milyen gyakran kerülnek skorpiók az országba, illetve képesek-e egyes fajok tartósan megtelepedni.



Az egyik legkézenfekvőbb magyarázat a behurcolás. Dél-Európában több skorpiófaj is előfordul, így egy példány akár egy Horvátországból vagy más mediterrán országból hazatérő turista csomagjában is észrevétlenül Magyarországra kerülhet. Az áruszállítás ugyancsak lehetséges útvonal: skorpiók rakományokkal, dobozokkal vagy járműveken is utazhatnak.



Erre a kommentelők közül is többen hoztak saját példát. Volt, aki arról számolt be, hogy évekkel korábban egy pulai nyaralásról a bőröndjében vitt haza egy skorpiót, más külföldről érkező áruk csomagolásában találkozott már velük.



A klímaváltozás miatt felmerülhet az is, hogy egyes, tőlünk délebbre honos fajok számára idővel kedvezőbbé válhatnak a magyarországi körülmények. A mostani egyedi észlelésekből azonban még nem lehet arra következtetni, hogy a skorpiók megtelepedtek vagy észak felé terjeszkednek Magyarországon.



A kutatók éppen ezért arra kérik az embereket, hogy ha skorpiót találnak, készítsenek róla jól használható, lehetőleg méretarányt is mutató fényképet, és dokumentálják a megtalálás helyét és körülményeit. Kézzel viszont nem érdemes megfogni az állatot: még az enyhébb mérgű fajok szúrása is fájdalmas lehet, és allergiás reakciót is kiválthat.