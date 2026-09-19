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Új világrekordot állított fel Pozsonyban Jaan Roose észt slackliner

A sikeres rekordkísérlet, amely a "Pirkadattól alkonyatig" nevet kapta, pénteken reggel negyed nyolckor kezdődött és az esti órákban ért véget, azt sajtóbeszámolók szerint több ezer néző követte végig. 2026.09.19 20:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új világrekordot állított fel Pozsonyban Jaan Roose észt slackliner, aki pénteken 12 óra alatt 14,7 kilométert tett meg egy speciális kötélen, amelyet a Szlovák Nemzeti Felkelés hídjának kilátója és a pozsonyi vár között feszítettek ki.



Az amerikai eredetű extrém sport észt világbajnoka, a 100 méter magasságban kifeszített, 666 méter hosszú és 1,9 centiméter széles - hivatalos elnevezésén - "rugalmas hevederen" tette meg a távot. A sikeres rekordkísérlet, amely a "Pirkadattól alkonyatig" nevet kapta, pénteken reggel negyed nyolckor kezdődött és az esti órákban ért véget, azt sajtóbeszámolók szerint több ezer néző követte végig.



A most 34 éves háromszoros világbajnok észt sportoló még 18 éves korában kezdte művelni a slackline extrém sportot, ő volt az első, aki a kötélen dupla hátra szaltót tudott végrehajtani. Azóta több extrém teljesítménye is növelte a hírnevét, ezek egyike, hogy elsőként gyalogolt át az Ázsiát Európától elválasztó Boszporuszi-szoros felett kötélen.



A slackline egy a kötéltánchoz hasonlítható, vélhetően annak alapján kialakult extrém sport, amelynek létrejöttét a múlt század hetvenes éveinek végére teszik és két amerikai sziklamászónak, Adam Grosowskynak és Jeff Ellingtonnak tulajdonítják, akik diákként kifeszített sodort köteleken kezdtek járkálni Washingtonban.