Bulvár
Megtalálták Vitézy Dávid rajzfilmes hasonmását
Egyetlen mondat és egy jól megválasztott kép kellett ahhoz, hogy új életre keljen a Mézga család egyik legismertebb szereplője a magyar közösségi médiában.2026.09.03 10:58ma.hu
Pápai Gábor a Facebookon osztotta meg azt a felismerését, amely szerint Vitézy Dávid feltűnően emlékeztet a Mézga család Aladárjára.
„Gyerekek, én rájöttem, hogy a Vitézy eredetileg a Mézga Aladár, csak időközben megnőtt” – írta a posztban.
A párhuzam azért különösen találó, mert Mézga Aladár a legendás magyar rajzfilmsorozat rendkívül okos, műszaki érdeklődésű, örökké tervező és barkácsoló fiúfigurája volt. A szemüveges, jellegzetes megjelenésű Aladár rendszeresen különféle szerkezeteket épített, tudományos problémákon törte a fejét, és általában jóval komolyabban foglalkozott a technikai részletekkel, mint környezete.
Így a poén nem pusztán a külső hasonlóságra épül: Vitézy Dávid közlekedési és városfejlesztési témák iránti megszállott érdeklődése miatt a „felnőtt Mézga Aladár” karakterében némi tartalmi párhuzamot is könnyű felfedezni.
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