Elképesztő!
Nem kaptak munkát, ezért saját vállalkozást indított négy Down-szindrómás fiatal
Sorozatos elutasítások után úgy döntöttek, nem várnak tovább arra, hogy valaki lehetőséget adjon nekik. Saját munkahelyet teremtettek - és hamarosan már másoknak is.2026.09.01 08:36ma.hu
Mateo Kawaguchi, Leandro López Padros, Franco Noseda és Mauricio Rolden ugyanazzal a problémával szembesült Buenos Airesben: Down-szindrómás fiatalként hiába próbáltak elhelyezkedni a hagyományos munkaerőpiacon, újra és újra elutasították őket.
Egy idő után úgy döntöttek, nem várnak tovább arra, hogy egy étterem alkalmazza őket. Inkább létrehozták a saját vállalkozásukat.
Így született meg a Los Perejiles, egy mobil pizzacatering-szolgáltatás.
Az ötlet egyszerű volt: ha ők nem kapnak helyet egy étteremben, akkor elviszik az éttermet a vendégekhez. A szükséges felszereléssel maguk jártak magánrendezvényekre és céges eseményekre, ahol helyben készítették el a tésztát és sütötték meg a friss, kézműves pizzákat.
A kezdeményezés hamar sikeressé vált.
Mindössze egy év alatt a Los Perejiles csapata 24 főre bővült. A vállalkozás ezzel már nemcsak a négy alapítónak adott munkát, hanem mások számára is lehetőséget teremtett a munkavégzésre, az önállóbb életre és a saját jövedelem megszerzésére.
A négy fiatal története így jóval többről szól egy pizzázó sikerénél. Arról is, hogy a munkaerőpiacról kiszoruló emberek megfelelő lehetőséggel és támogatással értéket teremthetnek – akár úgy is, hogy végül ők teremtenek lehetőséget másoknak.
Miután hiába vártak arra, hogy valaki helyet adjon nekik az asztalnál, megterítették a sajátjukat – aztán begyújtották a kemencét.
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