Erőszak

Apáti Bence nőket gúnyol

Apáti Bence nőkről szóló bejegyzései váltottak ki indulatos reakciót: a politikai véleményformáló közéleti mondanivaló helyett nők külsejét minősíti és gúnyolja. 2026.08.31 16:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre több éles hangú kritika jelenik meg Apáti Bence elmúlt napokban közzétett Facebook-bejegyzéseiről. Apáti több posztjában is előnytelen képeket közölt nőkről, majd hajukat, sminkjüket, szemöldöküket, ruhájukat és cipőjüket elemezte, illetve külsejükön és magánéletükön élcelődött.



Például Apáti egy TikTokról származó fotót állított szembe egy másik felvétellel, azt sugallva, hogy ugyanaz a nő kedvező fényviszonyok és smink mellett lényegesen másként néz ki, mint amikor váratlanul megszólítják az utcán.



Mérő Vera szerint az egész jelenségben már nem is elsősorban a szexizmus az érdekes, hanem annak „elképesztő kicsinyessége”: amikor egy 45 éves férfi politikai tartalomként nőket minősít a külsejük és feltételezett vonzerejük alapján, az az iskolai csúfolódás netovábbja, azzal a különbséggel, hogy egy tizenkét éves fiúnak legalább az életkora magyarázatot adhatna erre.



A kritika szerint Apáti téved, amikor úgy gondolja, hogy ezekkel a bejegyzésekkel az érintett nőket járatja le. A posztok szerinte sokkal többet árulnak el készítőjükről, mint azokról, akiknek a külsejét célba veszik.