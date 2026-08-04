Órákig tartott a mentés: kandallóból szabadítottak ki egy kíváncsi kiscicát

Egy apró levegőzőnyíláson jutott be a kandalló belsejébe a kalandvágyó cica, ahonnan már nem tudott önerőből kijutni.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!