Állati
Órákig tartott a mentés: kandallóból szabadítottak ki egy kíváncsi kiscicát
Egy apró levegőzőnyíláson jutott be a kandalló belsejébe a kalandvágyó cica, ahonnan már nem tudott önerőből kijutni.2026.08.04 18:06ma.hu
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