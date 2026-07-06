Elképesztő történet

Titokzatos ezüstgömbök sodródtak partra Ausztráliánál

Az Australian Space Agency szerint valószínűleg sikerült azonosítani azoknak a rejtélyes fémből készült gömböknek az eredetét, amelyek a hétvégén sodródtak partra az ausztráliai Forrest Beach tengerpartján.



A hat darab nagyméretű, ezüstszínű, tömör gömböt először űrszemétnek vélték. Az ausztrál űrügynökség hétfői közleménye szerint a tárgyak nagy valószínűséggel egy hordozórakéta nyomástartó tartályai, amelyek egy nemzetközi űrindítást követően kerülhettek vissza a Föld légkörébe, majd az óceánon keresztül sodródtak a queenslandi partokra.



Az ügynökség hozzátette, hogy jelenleg nemzetközi partnerekkel együtt dolgozik annak hivatalos megerősítésén, pontosan melyik rakétából származnak a különös objektumok.



A Queensland Fire Department biztonsági okokból 50 méteres kordont vont a terület köré, és arra kérte a lakosságot, hogy semmiképpen ne érintsék meg az esetlegesen előkerülő hasonló tárgyakat. Aki ilyen objektumot talál, azonnal távolodjon el tőle, és értesítse a segélyszolgálatokat.



A szakemberek attól tartottak, hogy a gömbök rakéta-hajtóanyag tárolására szolgáló tartályok lehetnek, amelyekben még maradhatott gyúlékony vagy más veszélyes anyag. Emiatt a helyszínre érkező egységek védőruházatban dolgoztak, és a tárgyakat speciális veszélyesanyag-tároló hordókba helyezték rendőri biztosítás mellett.



A helyi lakosok kíváncsian figyelték az eseményeket. A környéken működő egyik vendéglátóhely tulajdonosa szerint Forrest Beach általában csendes település, ezért a szokatlan eset nagy feltűnést keltett.



Az ausztrál űrügynökség szerint a gömbök elhelyezkedése és műszaki jellemzői összhangban vannak egy nemrég a légkörbe visszatért külföldi rakéta maradványaival.



Nem ez az első alkalom, hogy hasonló tárgyakat találnak Ausztrália partjainál. 2023-ban India megerősítette, hogy egy Nyugat-Ausztrália partjainál partra sodródott óriási fémdóm az ország egyik Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) rakétájáról származott.



Hasonló gömböt korábban, 2011-ben a dél-afrikai Namíbia egyik elhagyatott területén is találtak. Akkor a szakértők úgy vélték, hogy az egy rakéta hidrazin hajtóanyagát tároló tartály lehetett. A hidrazin rendkívül mérgező és könnyen gyulladó anyag, ezért az ilyen leletek kezelése minden esetben fokozott óvatosságot igényel.