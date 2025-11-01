Konfliktus

Kanada bocsánatkérése sem oldja fel a feszültséget Washingtonnal

Mark Carney kanadai miniszterelnök személyesen kért bocsánatot Donald Trumptól egy vitatott reklám miatt, amely Ronald Reagan örökségével próbálta bírálni az amerikai védővám-politikát. A diplomáciai gesztus azonban nem hozott áttörést: Washington továbbra is felfüggesztve tartja a két ország közötti kereskedelmi tárgyalásokat.



A kanadai kormányfő, Mark Carney szombaton megerősítette, hogy közvetlenül az amerikai elnöknél, Donald Trumnál kért bocsánatot amiatt a kampányvideó miatt, amelyet Ontario tartományi kormánya készíttetett, és amely Ronald Reagan 1987-es beszédének részleteit felhasználva kritizálta az Egyesült Államok vámintézkedéseit. Carney a dél-koreai Gyeongjuban tartott sajtótájékoztatón közölte: a reklám „mélyen megsértette” az amerikai elnököt, és hozzátette, ha előzetesen egyeztetnek vele, nem engedte volna a kampányanyag sugárzását.



A felvétel az utóbbi hetekben komoly diplomáciai hullámokat keltett. A hirdetés úgy tálalta Reagan külkereskedelmi retorikáját, mintha az egykori republikánus elnök a szabadkereskedelem megkérdőjelezhetetlen bajnoka lett volna, miközben a Reagan Alapítvány szerint manipulálta az eredeti kontextust. A szervezet engedély nélküli felhasználásra és politikai szándékú torzításra hivatkozva tiltakozott.



Trump a reklámra éles hangon reagált, „felháborító viselkedéssel” vádolva Kanadát. Az amerikai elnök azonnal felfüggesztette az éppen zajló kétoldalú kereskedelmi egyeztetéseket, és újabb vámokat vetett ki kanadai termékekre. Bár később elismerte, hogy Carney bocsánatkérése „nagyon kedves gesztus” volt, a tárgyalások újraindítását egyelőre továbbra is elutasította, arra hivatkozva, hogy „Ronald Reagan szerette a vámokat – és Kanada ennek az ellenkezőjét próbálta beállítani.”



A vitás ügy árnyékot vetett az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójára is, ahol mindkét vezető jelen volt. Bár a személyes találkozás lehetőséget adott a feszültségek csillapítására, a kereskedelmi kapcsolatok továbbra is zsákutcában maradtak.



A konfliktus időzítése különösen érzékeny Kanada számára. Ottawa az elmúlt években igyekezett egyensúlyt teremteni a Washingtonnal való hagyományosan szoros gazdasági együttműködés és a globális ellátási lánc-diverzifikáció között, miközben szélesebb külgazdasági stratégiájában Ázsia felé is nyit. A mostani incidens azonban világossá teszi: az Egyesült Államokkal fennálló partnerség stabilitása továbbra is alapvető fontosságú – és törékeny.

Carney hangsúlyozta, hogy Kanada elkötelezett a konstruktív párbeszéd mellett, ugyanakkor nem részletezte, mikor próbálhatják meg újraindítani a kereskedelmi tárgyalásokat. A washingtoni hangulat alapján ez egyelőre bizonytalan. A vita azt is megmutatja, hogy a történelmi politikai ikonok – jelen esetben Ronald Reagan – emlékezete stratégiai fegyverré válhat a külkereskedelmi csatározásokban, különösen akkor, ha a gazdasági nacionalizmus és a politikai identitás egyszerre formálja a döntéshozatalt mindkét oldalon.



Miközben Kanada diplomáciai kármentést folytat, a kérdés továbbra is nyitott: elegendő lesz-e a bocsánatkérés a két ország gazdasági kapcsolatrendszerének helyreállításához, vagy a reklámcsata csak egy tünete annak a mélyebb, stratégiai bizalmatlanságnak, amely a jelenlegi amerikai kereskedelempolitika hátterében húzódik? Az elkövetkező hetek döntik el, hogy az epizód átmeneti zavar marad, vagy tartósan megnehezíti Kanada pozícióját legfontosabb kereskedelmi partnerével szemben.