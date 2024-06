Gigantikus aligátort videóztak Floridában

Floridában hatalmas aligátort észleltek, ami nagy riadalmat keltett a lakosok körében. Ezek az állatok rendkívül gyorsak vízben és szárazföldön egyaránt, és agresszív viselkedésük miatt különösen veszélyesek lehetnek. Az aligátorok a krokodilok közeli rokonai, és mindkettő a földtörténeti időkből, az őslények korából származik. Ezek a modern hüllők őseik, a dinoszauruszok közvetlen leszármazottai, amelyek már több millió éve élnek a Földön.



Emellett az állam több megyéjében vészhelyzetet hirdettek az áradások miatt. Az intenzív esőzések következtében számos terület víz alá került, nehezítve a mindennapi életet és a közlekedést. A helyi hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, és arra kérik őket, hogy kövessék az evakuálási és biztonsági utasításokat. A mentési munkálatok folyamatosan zajlanak, hogy segítsenek a bajba jutottaknak.

Massive alligator caught on video walking through nature reserve in southwestern Florida pic.twitter.com/LG5BUTQEKg