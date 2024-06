Bulvár

Kialakult a Magyarország Szépe döntős mezőnye

A Miss Talent-tel lezárult a táborbeli alversenyek sora és kiderült, ki az a 16 szépség, akik részt vesznek a Magyarország Szépe verseny június 23-i döntőjén a Duna tévécsatorna élő műsorában. 2024.06.13 17:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezők szerint az utolsó alversenyen a versenyzők tánccal, énekkel, hangszeres zenével, rajzzal, sőt versszavalással igyekeztek meggyőzni a zsűrit sokoldalúságukról. Az alversenyt végül Hamikus Renáta nyerte énekprodukciójával.



A Magyarország Szépe felkészítő tábora kedden a balatonfüredi Aura Hotelben kezdődött meg. Az első két napon lezajlott négy alverseny: a Miss Fashion, a Miss Sport, a Miss Talent és a Miss Natural Beauty. A győztesek biztos résztvevői a televíziós finálénak. A huszonegy jelölt az utolsó megmérettetésre színes produkciókkal készült: volt, aki zongorázott, akadt olyan lány, aki énekelt, több néptánc és modern tánc előadást is láthattak a jelenlévők, de többen rajzoltak és festettek produkció gyanánt.



A Miss Sport alversenyt Haszonics Dóra, a Miss Fashiont Cseh Jázmin, a Miss Natural Beauty alversenyt Szivos Dalma Rebeka, a Miss Talentet pedig Hamikus Renáta nyerte meg. A versenyből Bujdosó Virág, Erdélyi Eszter, Ménes Sára, Szilágyi Maja és Tóth Rikker Fanni esett ki.



A közlemény szerint a nap végén kihirdették azt az öt versenyzőt, akik számára véget ért a verseny, így állt össze a tizenhat fős döntős mezőny, akiket a nézők láthatnak majd a június 23-án 18:45-kor kezdődő élő adásban a Duna tévécsatornán. A döntőt a Duna showműsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili és a képernyőre műsorvezetőként visszatérő Kárász Róbert vezeti. A felkészülésről egy háttérműsor is készül, amelyet a döntő előtti napon, azaz június 22-én 19:45-től láthatnak a Duna nézői A királynők útja címmel.



A Magyarország Szépe verseny döntőjébe Cseh Jázmin, Csipak Zsuzsanna, Geiger Zsanett, Grósz Adél, Hamikus Renáta, Haszonics Dóra, Horváth Alexandra, Kassai Angéla, Katzenbach Andrea, Kiss Kamilla, Lárencz Júlia, Mocsári Dóra, Neer Laura, Pirlot Rachel, Szivos Dalma Rebeka és Vajda Mercédesz jutott be.

Vasvári Tamás/MTI